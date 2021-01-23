11 خطوة للتسجيل بموقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا

منذ الإعلان عن بدء تسجيل لتلقي لقاح كورونا، انهالت العديد من الطلبات على موقع وزارة الصحة الذي خصصته لذلك، وهو ما كشف عنه المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن موقع اللقاحات جرى فتحه 3 ساعات تجريبيًا وغلقه مرة أخرى، وفى أول ساعة سجل 10 آلاف شخص ووصل خلال الثلاث ساعات إلى 25 ألفًا.

وقال أيسم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة الحياة"، إن (15335) رقم الخط الساخن لراغبى التسجيل للتطعيم بلقاح فيروس كورونا.

طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وفيما يلي تستعرض «الوطن» خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا:

1- في البداية عليك الدخول على الموقع من هنا

2- ملء البيانات المطلوبة.

3-عند التسجيل عليك اختيار إذا كان من أعضاء الفريق الطبي أو من أصحاب الأمراض المزمنة أو الفئات الأخرى.

4- سجل الاسم رباعى والجنسية والنوع والرقم القومى وتاريخ الميلاد بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.

5- اكتب رقم الهاتف والرقم الخاص بالواتساب ورقم هاتف لشخص آخر.

6- حدد المحافظة التى تريد الحصول على اللقاح فيها.

7- يُطلب الموقع رمز تحقيق ويرسل رسالة نصية لاستكمال الخطوات.

8- ارفق صورة البطاقة الرقم القومى وصورة من التقرير الطبي.

9- عليك التوقيع على إقرار بصحة البيانات والحصول على جرعتين من اللقاح.

10- ستستقبل رسالة سواء كنت طبيب أو ممرض أو أصحاب أمراض مزمنة، عن طريق الهاتف المحمول أو واتساب، من الموقع بمكان وموعد التلقيح.

11- يعد مرضى الفشل الكلوي والأورام من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والحصول على اللقاح.

يذكر أن وزارة الصحة، حددت الأولوية وفقًا لإرشادت منظمة الصحة العالمية للطاقم الطبي، باعتبارهم الاكثر تضررا والعرضة للإصابة باللقاح، مؤكدة أنه سيتم توزيع اللقاح على الفريق الطبي الذي يعمل داخل مستشفيات العزل أولاً ثم الفئات التي تليه في الاستحقاق.

كما أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح كورونا، في نهاية شهر يناير الحالي.

أوضح مجاهد، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الموقع انطلق بشكل تجريبي، لافتا إلى أنّ هناك شحنات ستأتي مصر تباعا من اللقاح الصيني.