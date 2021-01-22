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عمرو أديب: «معركة الحصول على لقاح كورونا أشرس من الفيروس نفسه»

كتب:

شريف سليمان
11:36 م | الجمعة 22 يناير 2021
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن معركة لقاح فيروس كورونا أشرس كثيرًا من معركة الفيروس نفسه، مضيفًا: «دول العالم التي بدأت التطعيم بتضرب أخماس في أسداس، لأن الجرعة الثانية تأخرت بسبب الشركات المنتجة للقاحات، والرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اشتبك مع الصحفيين بالأمس، لأنه قال إنه سيطعم 100 مليون أمريكي في 100 يوم، ما دفع البعض إلى التساؤل عن كيفية حصوله على هذه اللقاحات».

هنشوف توزيع غير عادل

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «هنشوف توزيع غير عادل للقاح، وهنشوف سيطرة بعض الدول اللي عاوزة تخلص ناسها، لأنها مش مهتمة بحد تاني، بايدن عاوز يبين إن ترامب لم يكن جيدًا في ملف اللقاحات، وفي عهد ترامب كانت الإدارة تتحدث عن تطعيم 100 مليون أمريكي في نهاية شهر فبراير، لكن هذا المشروع فشل، لأنه جرى تطعيم 10 مليون شخص فقط حتى الآن».

وتابع: «الموضوع مبقاش قضية فلوس أو إمكانيات، لكن العالم كله بيسأل هجيب الجرعة منين وازاي، وما هي الجرعات المتوفرة، وكل هذه الأسئلة مطروحة من قبل الدول العظمى بالرغم من أنها تمتلك القدرات المادية التي تمكنها من الحصول على اللقاحات، أما بالنسبة إلى مصر فإنها تحتاج إلى ما يتراوح بين 60 مليون جرعة إلى 70 مليون جرعة على مدار هذا العام.

واستطرد عمرو أديب: «المصريون قادرون على مواجهة هذا التحدي، وهناك أخبار تشير إلى أن بداية حملات التطعيم اقتربت، ويجب أن يعلم المواطن أن الأمر ليس سهلًا وتوفير اللقاح ليس سهلًا».

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