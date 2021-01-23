توقيع الكشف الطبي على 4300 طفل حديثي الولادة بجنوب سيناء

تستقبل وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن محافظة جنوب سيناء، الأطفال حديثي الولادة، لتوقيع الكشف والفحص الطبي عليهم ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جري توقيع الكشف والفحص الطبي على 4300 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق أعمال المبادرة في التاسع عشر من أكتوبر لعام 2019 وحتى الأن.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم السبت، أن المبادرة تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي انطلقت بالمحافظة ومنها مبادرة السمعيات، والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وصحة المرأة، ومبادرة صحة الأم والجنين.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة تهدف إلى توفير الرعاية الأساسية، وتوقيع الكشف والفحص الطبي للأطفال حديثي الولادة، وذلك للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، حرصًا على صحة وسلامة الأطفال.

وأكد على استمرار أعمال مبادرة السمعيات بكافة وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن الفرق الطبية بجنوب سيناء المشاركة بمبادرة 100 مليون صحة، قامت بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 32762 مواطنًا على مستوى كافة مدن المحافظة والقرى والوديان التابعة لها، وذلك منذ انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالمحافظة، وجرى اتخاذ اللازم نحو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لغير الخاضعين للتأمين الصحي، لصرف الأدوية اللازمة للمرضى بكميات تكفي لمدة ثلاثة أشهر.

وتستمر أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بجنوب سيناء حتى الان ، وذلك لإجراء المسح الطبي الشامل لجميع المواطنين فوق 40رعامًا، للكشف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من المرض ومضاعفات الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة ، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 سنة الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والمواطنين من سن 18 سنة وحتى 40 سنة المسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة بأحد الأمراض المزمنة.

وتقدم الخدمات الصحية لإجراء المسح الطبي الشامل واكتشاف الأمراض المزمنة بالمركز الطبي برأس سدر، والمركز الطبي بأبوزنيمة ، والوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس، مركز طب أسرة وادي فيران، والإدارة الصحية بكاترين، ومركز رعاية الأمومة والطفولة والمركز الطبي الحضري بتوشكي بطور سيناء، المركز الطبي بالرويسات بشرم الشيخ، الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب، والمركز الحضري بنويبع، هذا بالإضافة إلى فرق طبية متحركة تجوب كل القري والوديان ومدن المحافظة.

وتبدأ مواعيد العمل من التاسعة صباحا وحتي الثالثة مساء ومن الثالثة مساء وحتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع.