محافظ جنوب سيناء يشيد بمبادرة «شتي في مصر»

أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمبادرة «شتي في مصر»، وكافة القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية للسياحة والأثار مؤخراً، لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وفي تصريحات له اليوم الخميس، وصف محافظ جنوب سيناء المبادرة بأنها خطوة جيدة لتنشيط السياحة الداخلية، في ظل تراجع معدلات السياحة الدولية الوافدة منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.

ودعا محافظ جنوب سيناء جموع المواطنين لزيارة المناطق السياحية بجنوب سيناء، لدفء الشتاء واعتدال الطقس، واستغلال فترة إجازة منتصف العام والتخفضيات للشتاء في مناطق جنوب سيناء الساحرة.

وأوضح المحافظ أن تخفيض أسعار الطيران الداخلي، سيكون له مردود إيجابي في تضاعف أعداد السياحية الداخلية، خاصةً الوافدة إلى مدن شرم الشيخ ودهب وطابا، لكون هذه المدن تعد مشتى سياحياً، إضافة إلى تعدد المقاصد السياحية بها.

وتابع أنه علي الرغم من اتخاذ إجراءات احترازية جادة من قبل الدولة، واتخاذ وزارة السياحة والأثار حزمة من الإجراءات والشروط لاستعادة تشغيل المنشآت السياحية والفندقية بشكل يضمن سلامة السائحين والعاملين، إلا أن معاناة كل العاملين في القطاع السياحي مازالت مستمرة، وهذه ظاهرة عالمية، في ظل تفشي فيروس كورونا.

و أشار «فودة» إلى أن منتجعات جنوب سيناء استعادت الحركة الدولية، خاصةً منذ بداية يوليو 2019، وبالفعل زادت أعداد السائحين تدريجياً في ذلك الوقت، ولكن مع بداية الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، تراجعت أعداد السياحة الخارجية مرة أخرى.

وأوضح أن القطاع السياحي اعتاد على أن تكون السياحة الداخلية هي الداعم وقت الأزمات الطارئة، وذلك منذ يناير 2011، وتعاقب الأزمات التي طرأت على قطاع السياحة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وقال محافظ جنوب سيناء: «إننا نحتاج الإبقاء على تشغيل المنشآت السياحية والفندقية، للحفاظ على العمالة، ونتوقع عودة السياحة بقوة بعد انتهاء أزمة وباء كورونا»، مثمناً دور وزارتي السياحة والأثار والطيران المدني في تلك المبادرة، من خلال الإعلان عن تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي، على الرحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من 15 يناير الجاري، وحتى نهاية شهر فبراير المقبل، ضمن فعاليات مبادرة «شتي في مصر».

وقررت اللجنة الوزارية للسياحة والأثار أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب، شاملة الضرائب، خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021، بسعر موحد على النحو التالي: من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه، وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.