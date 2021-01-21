جنوب سيناء تنتهي من محو أمية 257 مواطناً بمدينة الطور

أكد أيمن عبد المنعم ماضي، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذ 4 دورات لمحو أمية المواطنين داخل الوديان والقرى التابعة لمدينة الطور، خلال عام 2020، استهدفت 257 مواطناً، بينهم 156 رجلاً و101 سيدة، كبداية لمحو الأمية أبناء التجمعات البدوية التابعة للمدينة.

وأوضح مدير هيئة محو الأمية، في تصريح له اليوم الخميس، أن الدورة الأولى استهدفت 63 شخصاً، بينهم 22 سيدة و40 رجلاً، بينما استهدفت الدورة الثانية 65 شخصاً، بواقع 36 رجلاً و29 سيدة، بينما استهدفت الدورة الثالثة 65 شخصاً، بينهم 40 رجلاً و25 سيدة، فيما استهدفت الدورة الرابعة 65 شخصاً، بواقع 40 رجلاً و25 سيدة.

وأشار إلى أن نسبة الأمية بمحافظة جنوب سيناء تراجعت خلال الفترة الماضية، لتسجل 7.9%، حيث يبلغ عدد الأميين في الشريحة العمرية من 10 سنوات فأكثر، حوالي 10 آلاف و178 شخصاً، بالنسبة لعدد السكان، لذلك جرى وضع خطة لتنفيذها على مراحل، للحد من نسبة الأمية على مستوى مدن المحافظة.

ولفت مدير عام فرع الهيئة إلى أن نسبة الأمية في جنوب سيناء، خلال عام 2013، كانت تصل إلى حوالي 9.1%، بإجمالي 11 ألف و693 شخصاً، وتم استهداف محو أمية 8669 شخصاً، وحضر الامتحان من هذا العدد المستهدف 3363 شخصاً، نجح منهم 2387 شخصاً، وبذلك يكون معدل التغير قد وصل إلى 119%، مقارنة بالسنوات السابقة .

وأكد ماضي أنه يتم استهداف 3922 أمياً خلال الخطة النصف سنوية على دورتين، خلال شهري يوليو وأكتوبر، وحضر الامتحان منهم 1942 شخصاً، بلغ عدد الناجحين 1621 شخصاً.

وأوضح أنه بناءً على احصائيات منظمة اليونسكو، تعتبر محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، لوصولها ال الصفر الافتراضي، وهو ما يعادل 7%، حيث وصلت النسبة بجنوب سيناء إلى 6%، وبتحقيق المستهدف النصف سنوي، انخفضت النسبة إلى 4.8%، مؤكداً أنه سيتم الاحتفال بمحافظة جنوب سيناء خالية من الأمية قريباً.