«روتاري مصر» يبدأ تطوير قرية «باب الأحرار» لخدمة 5 آلاف مواطن

أطلقت المنطقة الروتارية بمصر، إشارة البدء بالعمل على مشروع وخطة تطوير قرية «باب الأحرار»، بتكلفة 5.5 مليون جنيها، على أن يصل عدد المستفيدين 5 آلاف مواطن من أهالي القرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بالإبقاء علي قرية «باب الأحرار» وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كل التعديات على بحيرة مريوط.

منع أي امتداد عشوائي جديد بها

وتعهد محافظ الإسكندرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنع أي امتداد عشوائي جديد بها، وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة في إطار تطوير بحيرة مريوط وإرجاعها لسابق عهدها.

تسقيف جميع بيوت القرية

ويتضمن مشروع تطوير قرية «باب الأحرار» إعادة التأهيل الشامل وتجهيز 45 منزلا، وتسقيف جميع بيوت القرية، وتطوير شبكات المياه بإنشاء 200 وصلة مياه للمنازل، حيث تم بالفعل الانتهاء من 156 وصلة حتى الأن، إضافة إلى تطوير الوحدة الصحية وتوفير عدد 5 كراڤانات مجهزة كعيادات بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية وعمل قوافل طبية وتوفير أطراف صناعية.

كما يتضمن مشروع تطوير القرية، إنشاء مدرسة ابتدائي بعدد 12 فصل، وتجهيزها بالكامل بمشاركة دار الأورمان، حيث قامت المحافظة بتخصيص الأرض والانتهاء من التراخيص، علاوة على إنشاء 15 فصل لمحو الأمية بالتعاون مع لجنة محو الأمية برئاسة هايدي سمير صادق، وإقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، وتوفير قروض دواره، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشمل خطة التطوير توفير 50 مركب للصيادين مجهزة بشبك الصيد بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية بالمنطقة برئاسة ممدوح حسني واللجنة المهنية برئاسه إيمان الغمراوي.

كما ستقوم لجنة البيئة برئاسة نجوى عصام بتشجير القرية، وكذلك المدرسة التي سيتم إقامتها وكذلك الوحدة الصحية بالقرية وإمدادهم بالأكياس الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل وكذلك الأكياس الخاصة بالنفايات الخطرة، على أن تمد اللجنة القرية بمصابيح إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية لتكون قرية صديقة للبيئة.

وتضمنت خطة تطوير القرية، توزيع 1280 بطانية مقدمة من الأندية الروتارية، وتوزيع 25 جهاز عروسة شاملة الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع لجنة تمكين المرأه برئاسه أميمه الشيخ.

ويأتي مشروع تطوير قرية «باب الأحرار»، بمشاركة 50 نادي روتاري وعدد من اللجان بالمنطقة الروتارية، إضافة إلى أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الأسكندرية، وعلا النوري رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية والمشرفة على مشروع تطوير قرية «باب الأحرار»، وأميمه الشيخ رئيس لجنة تمكين المرأة، وممدوح حسني رئيس اللجنة الاقتصادية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركه مياه الشرب وجميع الجهات التنفيذية المعنية، وأعضاء لجنة خدمة المجتمع ورؤساء وأعضاء الأندية المشاركة.