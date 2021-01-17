17 مستندا.. إجراءات توصيل خدمات مياه الشرب لمدن قناة السويس

تقوم هيئة قناة السويس بإدارة وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب النقية بمدن القناة الثلاث، بقدرة إجمالية حوالي مليون متر مكعب يوميًا، وشبكات توزيع يصل طولها إلى 1920 كم.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد المستندات المطلوبة لتوصيل خدمات مياه الشرب من قناة السويس لمدن القناة، وفقًا لما حددته هيئة قناة السويس، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة لتوصيل خدمات مياه الشرب من قناة السويس لمدن القناة

يتقدم طالب الاشتراك مع الطلب بأحد المستندات الآتية والدالة إما على ملكيته أو حيازته أو إقامته بالمكان المطلوب توريد المياه إليه، طبقًا لوضعه القانوني وواقع المكان:

1- عقد مسجل يفيد ملكية العقار أو الوحدة السكنية.

2- عقد ابتدائي حكم نهائي بصحته ونفاذة أو صحة توقيعه يفيد ملكية العقار أو الوحدة السكنية.

3- عقد مسجل يفيد ملكية جزء مفرز من العقار.

4- عقد مسجل يفيد ملكية جزء على الشيوع من العقار يعادل نصيب الطالب على الأقل في الوحدة التي يقيم بها في ذات العقار والمراد توصيل المياه إليها.

5- عقد مسجل يفيد ملكية جزء من العقار على الشيوع ويكون التعاقد باسم «طالب الاشتراك» وآخرين، على أن يوقع مقدم الطلب على إقرار بمسئوليته عن العداد والمستحقات المالية للهيئة.

6- عقد مسجل يفيد ملكية اتحاد الملاك لأرض العقار أو ما يفيد إشهار اتحاد الملاك، بالإضافة إلى عقد ملكية أو تخصيص الوحدة المراد توصيل المياه إليها أو محضر تسليم الوحدة مع تقديم ما يفيد ملكية القائم بالتسليم أو ما يفيد موافقة مأمور الاتحاد المعتمد من الجهة المختصة.

7- حكم قضائي نهائي أو شهادة معتمدة من الجهة الحكومية المختصة تفيد حيازة الطالب للمكان المراد توريد المياه إليه.

8- خطاب بموافقة الجهة الحكومية المختصة أو الجمعية التعاونية المعنية والمالكة للعقار على توريد المياه للوحدة السكنية التي قامت بتخصيصها للطالب.

9- عقد إيجار الأرض بالنسبة للأراضي ملك الدولة مع خطاب من الجهة الحكومية ذات الصفة بموافقتها على توريد المياه بالإضافة إلى رسم كروكي للمكان المراد توريد المياه إليه معتمد من ذات الجهة الحكومية.

10- بالنسبة للوحدات ذات الطابع التجاري «محلات ـ مكاتب ـ عيادات» يقدم إما عقد مسجل يفيد ملكية الوحدة أو عقد ابتدائي حكم نهائي بصحته ونفاذة أو صحة توقيعه أو عقد إيجار مثبت تاريخه أو ما يفيد الحيازة الفعلية للوحدة مثل «إيصال كهرباء حديث ـ فاتورة تليفون حديثة»، وفى الحالتين الآخرتين يشترط أن يكون العقار مركب به مأخذ مياه.

11- بالنسبة للوحدات المؤجرة بغرض السكنى بعقار به مأخذ مياه يقدم عقد الإيجار مثبت تاريخه أو صحة توقيعه أو ما يفيد الإقامة الفعلية بالوحدة «إيصال كهرباء حديث ـ فاتورة تليفون حديثة»، أو ما يفيد موافقة المالك على توريد المياه للوحدة أو كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد تكليف الوحدة المطلوب التوريد إليها باسم الطالب.

12- بالنسبة لمكان مورث يقدم إعلام وراثة من أحد الورثة على أن يوقع على إقرار بمسئوليته عن العداد والمستحقات المالية للهيئة، وأن يكون العداد باسم الورثة جميعًا، ولا يتم رفع العداد إلا بعد موافقة جميع الورثة.

13- حكم قضائي نهائي بتوصيل المياه للعقار أو الوحدة السكنية بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

14- يجوز في حالة بناء أكثر من عقار على مساحة أرض مملوكة لطالب الاشتراك تركيب مأخذ منفصل لكل عقار بشرط وجود مدخل ورخصة بناء لكل عقار على حدة، مع تقديم المستندات المنصوص عليها سابقًا.

15- في حالة توصيل مآخذ مياه لقطعة أرض أو عقار يطلب من المشترك أصل رسم كروكي معتمد من الجهة المعنية متضمن حدود وأبعاد القطعة وموقعها بالنسبة للقطع المجاورة، في حالة عدم استيفاء رخصة المباني لرسم كروكي واضح.

16- توكيل صادر من المالك إلى المشترى بالبيع للنفس أو الغير وذلك للوحدات الكائنة بعقارات مركب بها مآخذ مياه على ان يتم تركيب العداد باسم الوكيل.

17- لمدير إدارة الأشغال المعنية بهيئة قناة السويس التابع لها الطرف الأول أن يوافق على التعاقد على توريد المياه لأى شخص أو جهة، خلاف ما تقدم بعد أن يقر المستندات التي يتقدم بها مع طلبه بشرط أن تكون داخل كردون المدينة.