بعد تصدرها «التريند».. من هي «مروة» الصديقة الخائنة لـ«لؤلؤ»؟

اشتعلت الأحداث بمسلسل «لؤلؤ»، بعد خيانة «مروة» التي تجسد دورها الفنانة هدير عبدالناصر، لـ«لؤلؤ» التي تجسد دورها الفنانة مي عمر، حيث تخونها مع حبيبها وتريد النصب عليها وأخذ كل أموالها، وفي التقرير التالي نوضح أبرز معلومات عن الفنانة الشابة هدير عبدالناصر:-

معلومات عن الفنانة هدير عبد الناصر

- درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية .

- بدأت مشوارها على المسرح، من خلال عدّة مسرحيات صغيرة .

- فازت بجائزة أحسن ممثل دور ثانى مناصفة مع الفنانة الشابة منه حمدى وذلك عن دورها فى العرض المسرحى «الأسانسير»، ولاقت إعجاب عدد كبير من المشاهدين .

- شاركت في 2014 في الفيلم القصير «كبير الحلم»، من إخراج كريم أسامة، وبطولة أشرف زكي ونشوى مصطفى ومها أحمد.

- شاركت في 2017 في مسلسل «كلبش»، في دور «هالة غريب»، من إخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة.

- شاركت مسلسل «لعبة النسيان» مع الفنانة دينا الشربيني برمضان الماضي .

المخرج محمد سامي اختارها لمسلسل «لؤلؤ»

- جاء اختيارها للمشاركة في «لؤلؤ»عن طريق المخرج محمد سامي، عندما شاهدها في المعهد العالي للفنون المسرحية من 4 سنوات.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول فتاة تدعى لؤلؤ، تصبح مطربة مشهورة بعد أن كانت تعيش في ملجأ، وتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب حتى وصلت إلى ما تريده من محبة الجمهور.

مسلسل لؤلؤ، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف وكتابة القصة والإخراج محمد سامي.

يعرض مسلسل لؤلؤ الساعة 7:45 مساء على on، والإعادة الساعة 2 صباحًا، 1 ظهرا، ويذاع مسلسل لؤلؤ 10مساء على قناة on drama ، والإعادة الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.