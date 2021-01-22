الحلقة الـ20 من مسلسل لؤلؤ.. هل ستكتشف مي عمر خيانة الشرنوبي؟

يبحث الكثيرون عن حلقات مسلسل لؤلؤ بشكل يومي، حيث أصبح المسلسل محل اهتمام الكثيرين ونجح في تحقيق مشاهدات واسعة عبر شاشات «أون إي»، وتحدث عنه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم الخاصة.

مسلسل لؤلؤ الحلقة 20

وشهدت الحلقة الـ19 من مسلسل لؤلؤ، أحداث غير متوقعة، حيث تبين خداع محمد الشرنوبي «بودة» لمي عمر «لؤلؤ»، بالاتفاق مع صديقتها «مروة».

ويذهب والد لؤلؤ إلى منزلها ويحاول طلب أموال منها ولكنها تأمر الأمن الخاص بفيلاتها بطرده، ثم تذهب به للمنزل وتعطي له مليون جنيه وتهدده بعدم التعرض لها مرة أخرى، وتكتشف طلبه أموال من طليقها «طارق» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر.

وفي نهاية الحلقة يذهب طارق نصار «أحمد زاهر» إلى لؤلؤ و يطالبها بمسامحته وعودتهما لبعض مرة أخرى ولكن لؤلؤ ترفض.

أحداث الحلقة جعلت البعض ينتظر بشغف ماذا سيحدث في الحلقة 20 من المسلسل وماذا ستفعل «لؤلؤ» من عرض طارق ومطالبته برجوعها إليه، هو ما سيتبين من حلقة الغد.

قنوات عرض مسلسل لؤلؤ

يعرض مسلسل لؤلؤ على قناة ON.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ

يعرض مسلسل لؤلؤ الساعة 7:45 مساء على on، والإعادة الساعة 2 صباحًا، 1 ظهرا.

ويذاع مسلسل لؤلؤ 10مساء على قناة on drama ، والإعادة الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.

قصة مسلسل لؤلؤ

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول فتاة تدعى لؤلؤ، تصبح مطربة مشهورة بعد أن كانت تعيش في ملجأ، وتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب حتى وصلت إلى ما تريده من محبة الجمهور.

مسلسل لؤلؤ، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف وكتابة القصة والإخراج محمد سامي.