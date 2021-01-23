السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «كنوز مصر» (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «كنوز مصر»، خلال افتتاحه مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، إذ أسرعت الدولة المصرية في خطواتها على طريق التنمية يومًا بعد يوم على كل شبر في أرضها، إذ أنها دشنت مشروعات قوية في كل المجالات منحت الأمل للمصريين في الحاضر والمستقبل وأنارت طريق حلمهم وجعلت أحلامهم تكبر ويحققون هذه الأحلام.

ويعد الاكتفاء من الغذاء هدفًا قوميًا لأن من يملك قوته يملك قراره ولكي يجري سد الفجوة الغذائية وتقديم متطلبات المواطنين بأسعار مناسبة، فإن القيادة السياسية سابقت الزمن لتنمية الثروة السمكية والحيوانية والمحجرية، وكل ذلك وفق رؤية استراتيجية كاملة لخلق المزيد من فرص الاستثمار وفرص العمل.

واليوم يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة، وهو مشروع متكامل يضم 5900 حوض أسماك بحرية وقشريات على مساحة 15 ألف فدان وعدد 2 بحيرة للصيد الحر بمساحة 10 آلاف فدان ومصنع للثلج وصالة فرز وتعبئة ومخازن للأعلاف.