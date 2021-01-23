عاجل.. السيسي للمواطنين: مش هنسيب سيناء وهنعمرها.. بس تعالوا معانا

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، من يعمل بمجال الاستزراع السمكي غرب القناة، بالمجيء والعمل في مشروع «الفيروز» الذي يتمّ افتتاحه اليوم، قائلًا: «اتفضلوا هنا، وإحنا بانيين إسكان اجتماعي في شرق بورسعيد بمدينة السلام، لو عاوزين استثمار أهو، ومعمول بشكل طبقا للأصول ولو عاوز فترة سماح نديلك.. بس تعالوا هنا وعيشوا هنا».

الرئيس: «أنشأنا إسكان اجتماعي.. ولو عاوزين استثمار أهو ولو فترة سماح نديلك»

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد: «بتقولوا هنسيب سيناء.. لأ مش هنسيبها بس تعالوا معانا، والأحواض أهي، بس محتاجين الناس متمسكش في الوادي والدلتا وتسيب التطور اللي بنعمله في سيناء».