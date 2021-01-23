دار الإفتاء تهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ69: سيف الوطن البتار

هنأت دار الإفتاء المصرية، عبر وحدة الرسوم المتحركة بها، الشعبَ المصري والشرطةَ المصرية، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، التي تضم خيرة رجال الوطن، وخير أجناد الأرض.

وأثنت الدار في فيديو «موشن جرافيك» على مجهودات الشرطة المصرية على مدار تاريخها، وما قدمه رجالها من تضحيات وفداء، موضحا أنها «كانت عين الوطن الساهرة على أمنه الداخلي، وسيفه البتار في مواجهة أهل الشر».

ووجهت الدار في الفيديو، رسالة إلى رجال شرطتنا البواسل، قائلة: «أنتم ورجال القوات المسلحة أهلنا وإخواننا.. محبتكم واجبة.. نحبكم ونحرص عليكم كما تحبوننا وتحرصون علينا، وكل مصري يعرف قدر ما تبذلونه من تضحيات ودماء في سبيل أمننا وراحتنا؛ حرصا على تقدم الوطن ورفعته».

وأضاف الفيديو: «أبطال الشرطة، أنتم فخر لهذا الوطن مهما حاول أهل الفتنة ورموز الشر زرع بذور الفرقة بينكم والمصريين، فلن يزيدنا ذلك إلا حبًّا لكم، وتقديرا لأرواحكم الطاهرة ودمائكم الزكية».

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يذكر أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، هنأ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة العيد الوطني الـ69 للشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

عيد الشرطة

وقال مفتي الجمهورية، في بيانه، الذي أصدره اليوم، إن قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية، بكل وطنية وشرف، في مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والتطرف، التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

ودعا المفتي جميع أفراد الشعب المصري، إلى ضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تسعى لنشر الفوضى والدمار في كل مكان.

وتوجه «علام» بالدعاء للمولى عز وجل، أن يتغمد شهداء الجيش والشرطة الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن بموفور رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها بحفظه الجميل، وأن ينعم دائمًا على وطننا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.