الفار: أنهينا المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة 63 مليون متر مربع، موضحا أن المرحلة الأولى منها على 20 مليون متر مربع، بتكلفة 25 مليار جنيه، بالإضافة للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وعلى مساحة 43 مليون متر مربع، والمرحلة الأولى نسبة التنفيذ 97%، وتقريبا تم الانتهاء منها، ومع نهاية الشهر المقبل سيتم تسليم الهيئة الاقتصادية الأراضي بالكامل للمستثمرين كي يعملوا بها.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال حديثه بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أنه على التوازي تم العمل في 4 ملايين متر مربع ونسبة التنفيذ 70% وسيتم الانتهاء منه في شهر ديسمبر المقبل، وإجمال نهاية العام يكون المنطقة الاقتصادية لديها 9 ملايين متر مربع، مشيرا إلى مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، موضحا أن المدينة مخطط لها مساحة 23 ألف فدان، ومخطط أن يتم بها تنفيذ 220 ألف وحدة سكنية على مساحة 6631 فدانا لتستوعب مليون ساكن.

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن أرض المدينة المخططة على الساحل مخصصة لإسكان المتميز والفندقي، وتم التنسيق الكامل مع وزارتي الإسكان والكهرباء لتوفير كل المرافق بالمدينة، مشيرا إلى توجيه الرئيس السيسي بإنشاء الجامعات الأهلية، كاشفا لتلقي الهيئة بطلبات إنشاء 16 جامعة أهلية موزعين على 15 محافظة، وبالنسبة لجامعة بورسعيد تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم تخصيص الأرض للجامعة.

واستكمل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه هناك أمل وإصرار على إدخل الجامعات الدراسىة العام المقبل، لافتا إلى أن الجامعات التكنولوجيا مخطط أن يتم إنشاء 9 جامعات أهلية، وبالفعل بالمرحلة الأولى تم الانتهاء من 3 جامعات أهلية بمحافظة المنوفية والقاهرة وبني سويف، وبالفعل بدأنا العمل بـ6 جامعات أهلية جديدة الآن للوصول لـ9 جامعات مخططين، ومنهم جامعة بورسعيد، والتي تشيد على 16 فدانا.