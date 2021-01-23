«الخدمة الوطنية» عن الاستزراع السمكي: نقلل الفجوة في مصادر البروتينات

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إنه يتم تنفيذ مشروعات المزارع السمكية لتحقيق العديد من الأهداف؛ أهمها المساهمة في تقليل الفجوة في مصادر البروتينات الغذائية والعمل على توفيرها على السوق المحلي بالكميات والأسعار المناسبة.

وأضاف أمين، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، أنه يتم العمل على الاستفادة المثلى مما تتمتع به مصر من سواحل وبحيرات غنية وظروف مناخية ملائمة تساعد على تنفيذ ونجاح هذا النوع من المشروعات.

وأشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إلى أنه يتم تعظيم العائد من المشروعات استخدام أحدث الطرق العلمية في مجالات الاستزراع السمكي مع تنفيذ العمليات التصنيعية المرتبطة بمنتجاته، إتاحة العديد من فرص العمل بمختلف مستويات التأهيل العلمي.