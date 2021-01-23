تعرف على خريطة القرى المقرر تطويرها في 20 محافظة: أسيوط وسوهاج الأكبر

بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن البدء في تطوير 50 مركزا في 20 محافظة، قال تقرير تطوير المراكز والقرى المستهدفة، إنه يوجد 50% من المراكز المختارة تزيد بها نسبة الفقر عن 52%، وتضم 1391 قرية يتبعها 11087 عزبة بإجمالي عدد مستفيدين يقدر بـ18 مليون مواطن، باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه بمتوسط 3 مليارجنيه لكل مركز.

أشمون بالمنوفية أكبر مركز يشهد تطوير 54 قرية

وأِشار التقرير إلى أن عدد المراكز المستهدفة 50 مركزا على مستوى 20 محافظة بإجمالي 1391 قرية، وتحتل محافظتا سوهاج وأسيوط الترتيب الأول من حيث عدد المراكز، حيث يتم تطوير 7 مراكز في كل منهما، و6 مراكز في البحيرة، و5 في المنيا، و4 في قنا، ومركزين لكل محافظة من الأقصر والمنوفية وأسوان والجيزة وبني سويف والفيوم، بالإضافة إلى تحديد مركز واحد في 8 محافظات، وهي: القليوبية والغربية والإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتي المحافظات التي تم اختيار مراكز منها كالتالي:

محافظة الغربية

زفتى: 54 قرية

محافظة الفيوم

إطسا: 44 قرية

يوسف الصديق: 9 قرى

محافظة دمياط

كفر سعد: 28 قرية

محافظة بني سويف

مركز ناصر: 19 قرية

ببا: 46 قرية

محافظة كفر الشيخ

مطوبس: 18 قرية

محافظة أسوان

كوم أمبو: 27 قرية

إدفو: 49 قرية

محافظة أسيوط

أبو تيج: 12

الفتح: 23

أبنوب: 16

ديروط: 39

منفلوط 24

صدفا 17

ساحل سليم 16

محافظة المنيا:

-العدوة 26 قرية

ملوى 49

مغاغة 41

ابو قرقاص 47

ديرمواس 29

محافظة القليوبية

شبين القناطر 36

محافظة الأقصر

إسنا 27

أرمنت 7

محافظة الإسماعيلية

القنطرة شرق 16

محافظة الدقهلية

شربين 26

محافظة الشرقية

الحسنية 25

محافظة الجيزة

أطفيح 22

الصف 20

محافظة المنوفية

أشمون 54

الشهداء 27

محافظة الإسكندرية

برج العرب 16

محافظة سوهاج

المنشأة والعسيرات 35

دار السلام 19

ساقلتة 14

البلينا 29

جرجا 27

المراغة 23

طما 34

ابو تشت 33

الوقف 3

دشنا 17

فرشوط 9

محافظة الوادى الجديد

الفرافرة 25

محافظة البحيرة

ابو المطامير 44

حوش عيسى 20

كفر الدوار 43

دمنهور 57

ابو حمص 31

وادى النطرون 19