توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: انخفاض درجات الحرارة ليلا وشبورة مائية صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، خلال 72 ساعة مقبلة، في الفترة من الأحد الموافق 24 يناير وحتى الاثنين 26 من الشهر ذاته، إذ أنَّه من المتوقع أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون دافئ نهاراً بارد ليلاً، وعلى جنوب الصعيد يكون دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً، مع وجود انتشار للشبورة المائية في الصباح على معظم الأنحاء.

أما عن طقس الاثنين، فتشير توقعات هيئة الأرصاد إلى أنَّه يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون دافئ نهاراً بارد ليلاً، وعلى جنوب الصعيد يكون دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً، مع وجود انتشار للشبورة المائية في الصباح على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الأحد 24 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم الاثنين 25 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 26 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.