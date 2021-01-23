922 مليار جنيه لتنفيذ 1720 مشروعا بقطاع الإسكان خلال الفترة الماضية

شهد قطاع الإسكان عدة مشروعات تطويرية خلال الفترة الماضية، باستثمارات بلغت 922 مليار جنيه، بإجمالي 1720 مشروعًا، حيث تستكمل الدولة تلك المشروعات في كافة المجالات خلال رؤية مصر 2030، وجار تنفيذ وحدات سكنية تتجاوز مليون وحدة منذ يونيو 2014 وحتى الآن.

«الوطن» تستعرض أبرز المشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشروعات التي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة.

قطاع الإسكان الاجتماعي

تم إنشاء 464 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وجار تنفيذ 187 ألف وحدة.

تطوير المناطق غير الآمنة

جارِ تنفيذ 50 ألف وحدة تم تنفيذ 190 ألف وحدة، لتطوير 312 منطقة غير آمنة، وجارِ تطوير 75 منطقة بإجمالي 50 ألف وحدة سكنية.

الإسكان المتوسط والمتميز

جار تنفيذ 82 ألف وحدة سكنية.

مستهدفات مشروعات مدن الجيل الرابع:

تخفيف الضغط على المدن القائمة، توفير مسكن مناسب لكافة الفئات، توفير مجتمعات عمرانية تشمل مناطق تجارية وصناعية، توفير الملايين من فرص العمل.

مستهدفات ما بعد عام 2014

مدن الجيل الرابع أو المدن الجديدة

30 مدينة جديدة، بإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه.

وجارِ تنفيذ 22 مدينة أو تجمع عمرانى جديد، و8 مدن مخطط تنفيذه، بمساحة إجمالية 580 الف فدان، وعدد السكان المستهدف 30 مليون نسمة، توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

المدن الجديدة

غرب بور سعيد - شرق بور سعيد، بئر العبد الجديدة، رفح الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، السويس الجديدة، العبور الجديدة، حدائق العاصمة، العاصمة الإدارية، الجلالة العالمية، الغردقة الجديدة، أخميم الجديدة، غرب قنا الجديدة، الأقصر الجديدة، نجع حمادي الجديدة، أسوان الجديدة، توشكى الجديدة، مدينة ناصر غرب اسيوط، ملوى الجديدة، بني مزار الجديدة، الفشن الجديدة، تجمع الوراق الجديدة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، سفنكس الجديدة، النوبارية الجديدة، العلمين الجديدة، صواري الإسكندرية، رشيد الجديدة، المنصورة الجديدة.

تحديات ما قبل عام 2014

خلال قرابه 40 عام، تم إنشاء 24 تجمع عمراني بتكلفة 75 مليار جنيه، خلال الفترة من 1977 وحتى 2014.

سكن كل المصريين

تم التوجيه من القيادة السياسية بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع سكن كل المصريين، لإضافة مليون وحدة سكنية جديدة، خلال ثلاث سنوات، وهو ما يتماشى مع خطة تطوير العواصم والمدن الكبرى بالمحافظات.

المرحلة الأولى تضم 290 ألف وحدة سكنية، والمرحلة الثانية 210 ألف وحدة سكنية، بإجمالي 500 الف وحدة سكنية، بمساحة إجمالية 6900 فدان، والتكلفة التقديرية 250 مليار جنيه مخطط التنفيذ 3 سنوات.

سكن بديل العشوائيات

145 ألف وحدة سكنية و80 قطعة أرض.

سكن متوسط

220 الف و38 قطعة أرض.

سكن فوق متوسط

135 ألف وحدة و40 قطعة أرض.

أما بالنسبة لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى عددهم 1906 مشروع بإجمالي 204 مليار جنيه.

ويتم إضافة 10.7 مليون م3/ يوم بإجمالي 274 مشروعا، تضم 133 محطة تنقية بتكلفة 60 مليار جنيه.

جارِ تنفيذ 125 مشروع بتكلفة 20 مليار جنيه الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 65%، القرى 37.5%، والمدن 96% إضافة 6.7 مليون م3/يوم بإجمالي 274 مشروع تضم 125 محطة معالجة / 556 قرية.