وجه بوقف إهدار المياه النظيفة في مدينة العبور يا وزير الإسكان

أسكن في إحدى العمارات المملوكة لبنك التعمير والإسكان بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، ورغم أن كل السكان سددوا دفعة الصيانة فإننا نعاني حالياً من وجود خزان مياه في أعلى العمارة يستخدمه كل السكان، وللأسف عوامة الخزان لا تعمل، وكل المياه الموجودة في الخزان تتسرب لشبكة الصرف الصحي دون أن يستفيد منها السكان، استعنا بسباك على نفقتنا الخاصة فأجرى معاينة وقال إن تكلفة الإصلاح كبيرة ولن نقدر عليها، فتوجهنا بالشكوى لجهاز المدينة غير أن أحداً لم يتحرك. نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التدخل وتوجيه السادة المسؤولين بجهاز مدينة العبور بحل المشكلة ووقف إهدار مياه الشرب النظيفة.

عن الأهالي

محمد محمود سيد