وزير الإسكان يصدر قرارا بتعديل حدود مدينتي القاهرة الجديدة والشروق

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، ليصبح الحد الشمالي لها طريق القاهرة - السويس بوضعه الجديد، وكذا تعديل حدود مدينة الشروق (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) لتصبح حدودها الجنوبية طريق القاهرة - السويس بوضعه الجديد.

ونص قرار، وزير الإسكان على ترتيب التعديل لحدود مدينتي (الشروق والقاهرة الجديدة)، وايداع ذلك بمأمورية الشهر العقاري، وإدراج التعديل بخريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018.