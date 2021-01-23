المتظاهرون يرشقون قوات الأمن بالبيض والثلج في روسيا.. واعتقال العشرات

ارتفعت حدة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الروسية موسكو وعدد من المدن الكبرى، اليوم، حيث بدأ المتظاهرون في الاشتباك مع قوات الأمن الروسي ورشقهم بالزجاجات والبيض والثلج، وزاد العنف بإلقاء قنابل الغاز.

وانطلقت مسيرات في عدد من المدن الروسية منددة بالقبض على المعارض ​أليكسي نافالني، في 17 يناير الجاري، بعد عودته من ألمانيا، ودعا أنصاره إلى مظاهرات حاشدة في جميع أرجاء البلاد، وفقا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وعززت قوات الأمن الإجراءات الأمنية بنشر قوات إضافية ونصب حواجز حديدية، في ساحة بوشكين وسط موسكو، تحسبا لزيادة حدة التظاهرات.

وحذرت الشرطة الروسية من التجمعات بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن «التحركات غير قانونية وسيتم اعتقال كل من يخل بالقانون»، وقدرت أجهزة الأمن عدد المشاركين في التظاهرات بالعاصمة بـ4 آلاف شخص، واعتدى المحتجون على عنصرين للشرطة في ساحة بوشكين، بالإضافة إلى وقوع استفزازات أخرى خلال المظاهرة، حسب وكالة «نوفوستي».

وقالت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، اليوم، إن المتظاهرين في مدينة فلاديفوستوف، شكلوا سلسلة بشرية من الأطفال ورشقوا عناصر الأمن من خلفها بمجسمات بلاستيكية، وفقا لما نشرته عبر حسابها على «فيسبوك».

وألقت عناصر الأمن القبض على عشرات المحتجين الذين أخلوا بالأمن وأطلقوا شعارات ضد السلطات في موسكو، وسان بطرسبورج بالإضافة إلى مدينتي نوفوسيبيرسك وكراسنويارسك، بينما طالبت المتظاهرين في مدينة يكاترينبورج الحشود بالتفرق عبر مكبرات الصوت، بعدما أحاطوا بالمتظاهرين في حديقة.

وذكرت منظمة «أو في دي- إنفو»، المعنية بمراقبة الاعتقالات على هامش المظاهرات، أن قوات الأمن ألقت القبض على ما يزيد عن 31 مواطنا تحت السن القانوني، بالإضافة إلى 18 صحفيا ومصورا يغطون الحدث في مدن مختلفة، وتعرضوا للضرب المبرح من قبل رجال الشرطة بينما تم تهديد أحد المعتقلين بالعنف الجنسي.

وطالبت السفارة السعودية في موسكو مواطنيها الزائرين والمقيمين، تجنب مناطق المظاهرات في المدن الروسية، ونشرت أرقام التواصل معها في حالة الطوارئ، بينما نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بالأماكن التي من المتوقع أن تجري فيها مظاهرات في مختلف المدن الروسية وتوقيتها حتى يستطيع مواطنوها تجنبها، قائلة في بيان صحفي «يرجى من مواطني الولايات المتحدة تجنب هذه المظاهرات وكل الأنشطة المتعلقة بها».