«التضامن»: تأهيل «أطفال بلا مأوى» لدمجهم في المجتمع

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج حماية «الأطفال بلا مأوى»، يعمل من أجل الحد من ظاهرة الأطفال المشردين، وإعادة تأهيلهم صحيًا وثقافيًا واجتماعيًا لدمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وأكدت الوزارة، أن البرنامج بدأ فعليًا منذ عام 2016، بالعمل في 10 محافظات مستهدفة، تمثل 80% من حجم الظاهرة، وهي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والإسكندرية، والسويس، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، ثم توسع خلال عام 2019 في 3 محافظات أخرى، هي الفيوم، وبورسعيد، والغربية.

وأشارت «التضامن» إلى أن تمويل البرنامج بلغ 164 مليون جنيه مصري، ساهم من خلاله صندوق «تحيا مصر» بمبلغ 114 مليون جنيه، والوزارة بـ50 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

إنجازات برنامج «أطفال بلا مأوى»

وفيما يلي بعض إنجازات البرنامج خلال 2020:

- تعمل 17 وحدة متنقلة في المحافظات المستهدفة، طبقًا لكثافة الظاهرة بكل محافظة، لجذب الأطفال عن طريق بعض الأنشطة غير التقليدية الجاذبة للأطفال، مثل الرسم والتلوين والألعاب التربوية الترفيهية.

- تعامل مع 1415 مشردًا.

- دمج 380 طفلًا.

- تقديم إسعافات أولية وجلسات توعوية، ووجبات ساخنة، وبطاطين.

وأوضح حسنى يوسف، مدير البرنامج القومى لأطفال وكبار بلا مأوى، أنه تم التعامل مع ما يقرب من 26 ألف طفل بلا مأوى، في وضعية الشارع منذ انطلاق البرنامج، ما بين أطفال بلا مأوى وأطفال عاملين، وأطفال مع أسرهم في الشارع، لافتًا إلى أنه تم دمج آلاف الحالات داخل أسرهم، ويتم زيارتهم باستمرار، من خلال فريق إدارة الحالة التابعة للبرنامج.

وأكد «يوسف» أن الوزارة لديها ولأول مرة، قاعدة بيانات لكل الأطفال الموجودين بالشارع في المحافظات التي يعمل بها البرنامج، وكذلك الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم ربط قاعدة البيانات، بنظام أجهزة المعلومات الجغرافية في الوحدات المتنقلة، وكذلك أنظمة كاميرات المراقبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.