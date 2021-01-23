الهجان يلتقي نواب القليوبية لبحث مشكلات المحافظة

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على أنه يقدر ويثمن دور البرلمان وجميع نوابه بصفتهم السلطة التشريعية وأحد جناحي الأمة وشريك أساسي مع السلطة التنفيذية للبلاد، مؤكدا ضرورة التوافق والتجانس بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلي الشعب من نواب البرلمان الذين تم اختيارهم لتمثيل شعب القليوبية تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن مهمة الجميع بذل أقصى جهد والعمل على تحقيق آمال وطموحات شعب القليوبية ومواطنيها الذي يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة.

وهنأ محافظ القليوبية أعضاء مجلس النواب الجدد، خلال الاجتماع الذي عقده معهم اليوم، متمنيًا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق صالح مواطني المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لهم إعلاءً للمصلحة العامة كما توجه المحافظ بالتحية لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة مؤكدًا أن الجميع يعمل لصالح المواطنين وحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم واستكمال المشروعات التنموية بالمحافظة مثمنَا دورهم الفعال وحرص المحافظة على فتح باب التواصل والتعاون معهم لتقديم كافة الخدمات للمواطن القليوبي.

وجرى تم استعراض ومناقشة عدد من القضايا المهمة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها، مشيرا إلى أنه يجري حاليا بحث ومناقشة جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين وترتيبها وفقا للأولويات والاحتياجات الملحة ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعي لإيجاد حلولا جذرية لتلك المشكلات في إطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع، مؤكدا على توافق جميع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مع نواب البرلمان على قلب رجل واحد من أجل تحقيق مصالح مواطني القليوبية .

وتابع أن التحديات الحالية تتطلب التنسيق والتكاتف بين الجناحين التنفيذي والشعبي لاستكمال المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية في المشروعات والمبادرات التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إعلاءًا للمصلحة العامة تنفيذًا لبرامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأرسى دعائمها منذ 6 سنوات على النحو الذي يلبي تطلعات وطموحات المواطنين لافتا أن المحافظة على استعداد دائم لتقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة مسيرة الخير والانتماء.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بلقائهم بمحافظ القليوبية والذى سيكون بداية مبشرة لفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع القليوبي وطموحاته خلال الفترة القادمة لافتين إلى أن أهم القضايا التي ستتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.