محافظ القليوبية يحرر 8 محاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مفاجئة، شملت مدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة واستمرت حتى ما بعد منتصف الليل، حيث تم تفقد بعض الحدائق بالمدينة خلف الديوان العام ومنطقة شرق الاستاد، موجهًا بسرعة الانتهاء من تطويرها وإقامة مقاعد خشبية للمواطنين، لتكون متنفسًا لأهالي مدينة بنها وإزالة الإشغالات.

وتفقد المحافظ أعمال النظافة بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المروريه، وتشويه المظهر الحضاري للمدينه وكذلك للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينه شبرا الخيمة ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل علي إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة، وأسفرت الجولة عن تحرير 8 محاضر غلق لمحلات لمخالفتها قرار وزير التنمية المحلية بالغلق فى تمام الساعة العاشرة مساء.

وأثناء مرور المحافظ على الطريق الدائري من اتجاه قليوب، وجه رئيس مدينة قليوب بإزالة الإشغالات المقامة أسفل الطريق الدائري، حيث تم تحرير 10 محاضر إشغالات، مشددًا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مره أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

في سياق آخر، عقد محافظ القليوبية اجتماعًا لبحث تطوير المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن وأحياء القليوبية، وذلك بحضور اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط، وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وجميع رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بها ومديري الشؤون القانونية والمالية.

وأعرب اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.