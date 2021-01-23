عاجل.. «الأعلى للجامعات»: الامتحانات في موعدها.. وتوجيهات بتجهيز الجداول

كشف مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومي أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، في موعدها المحد بعد إنتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، على أن تبدأ الجامعات في الاستعداد لها والتمهيد والتجهيز لإعلان الجداول.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ المجلس منح الجامعات سلطة اختيار ونمط وآليات تنفيذ الامتحانات وفقاً لإمكانياتها وظروفها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة لمواجهة تفشي المرض مع التشديد، فضلاً الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات بعد انتهاء امتحانات التيرم الأول.