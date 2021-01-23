«الخدمة الوطنية»: إنشاء 6 مجمعات إنتاج حيواني ومجزرين آليين في أغسطس

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي اطار جهود أجهزة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها من اللحوم والألبان، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، قام الجهاز بالتخطيط لتنفيذ عدة مشروعات في هذا المجال، والأنشطة التكميلية المتعلقة بها.

وأضاف «أمين»، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، أن الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، شرفت من قبل بافتتاح السيسي 5 مجمعات مزارع للإنتاج الحيواني في منطقة النوبارية بالبحيرة ويوسف الصديق بالفيوم، بإجمالي طاقة استيعابية 60 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين.

وتابع، «اليوم نتشرف بافتتاح سيادتكم لثلاث مجمعات أخرى، مجمع بمنطقة قارون بالفيوم بطاقة استيعابية 10 آلاف رأس، وآخر بمنطقة النوبارية بطاقة 5 آلاف رأس، ومجمع لإنتاج الألبان بمنطقة النوبارية بطاقة 2000 رأس من الأبقار الحلاب، بخلاف 6 مجمعات أخرى لمزارع الانتاج الحيواني والألبان، إجمالي طاقتهم الاستيعابية 79 ألف رأس ماشية، يتم حاليا تنفيذها في محافظات المنوفية ومطروح والبحيرة والوادي الجديد».

وأضاف، «هذا بالإضافة إلى إنشاء مجزرين آليين في سفاجا والنوبارية، ومخطط الانتهاء منها جميعا بإذن الله في أغسطس القادم، ليصبح إجمالي مجمعات مزارع الإنتاج الحيواني والألبان المنشأة حديثا 14 مجمعا، وتبلغ جملة الطاقات الاستيعابية في مزارع الجهاز 200 ألف رأس ماشية من سلالات اللحم وسلالات الألبان».