«منى عبدالغني هربت».. مفيدة شيحة بعد عودتها: وحشتوني وشكرا لكل الناس

شهدت حلقة اليوم السبت من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عودة الإعلامية مفيدة شيحة، إلى تقديم البرنامج من جديد بعد فترة ليست بالقصيرة من الغياب، لدرجة أن البعض ظن أنها أصيبت بكوفيد 19، قبل أن توضح الأسبوع الماضي في مداخة هاتفية مع البرنامج، أن سبب غيابها هو إصابتها بنزلة برد شديدة، وليس إصابتها بفيروس كورونا المستجد كما أشاع البعض.

مفيدة شيحة تشكر الجميع

وحرصت «شيحة»، في افتتاحية حلقة اليوم السبت من البرنامج الذي تقدمه رفقة الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبدالغني، على توجيه الشكر لكل من سأل عليها في الفترة الأخيرة.

تتمنى أن ينعم الله بالشفاء على الجميع

وقالت الإعلامية «وحشتوني ومتشكرة جدا جدا، لكل أصدقائنا اللي بعتولي يطمنوا عليا بحييكم»، داعية الله سبحانه وتعالى أن ينعم بالشفاء على كل مريض، وأن يطمئن الجميع على كل مريض بعائلته أو بأسرته.

هروب منى عبدالغني خوفا من العدوى

وأضافت «أكثر ناس كانوا وحشاني برضه زمايلي الأعزاء، سهير ومنى»، مداعبة زميلتها منى ومؤكدة أنها أول ما علمت برجوعها من جديد إلى تقديم حلقات البرنامج، هربت خوفا على صحتها.

ومن ناحيتها قالت مقدمة البرنامج الأخرى الإعلامية سهر جودة: «حمد لله على السلامة يا مفيدة وربنا يكتبلك السلامة دايما»، متمنية أن يكتب الله لكل المشاهدين السلامة والصحة والستر.

تشكر كل محبيها بالوطن العربي

وعادت «شيحة»، لتؤكد على شكرها وتقديرها لكل من اهتم بالاطمئنان عليها، خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص من كل أنحاء الوطن العربي، كاشفة أن أناسا كثيرة من السعودية والكويت والجزائر والمغرب وتونس وفلسطين والسودان ولبنان، وبالطبع مصر، اهتموا بالسؤال عليها ومعرفة سبب غيابها.

ووجهت رسالة لكل هؤلاء مصرحة فيها «شكرا ليكم جدا بحبكم جدا، وبحترمكم جدا وكتر ألف خيركم بجد أسعدتوني».