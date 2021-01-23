اعترافات «نانسي» مؤسسة «ليالي»: صورت 7 فيديوهات لرجال أعمال لابتزازهم

اعترفت «نانسى .ا» 34 سنة، المتهمة بانشاء شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها أسست شبكة من الحسناوات لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المناطق الراقية، وأنها تمكنت من خلال نشاطها في تزوير فيديوهات «جنسية» لرجال أعمال وأثرياء في أوضاع مخلة، وذلك كي تعود مرة أخرى وتبتزهم بصورهم العارية وفيديوهاتهم المخلة، وبالفعل نجحت في ابتزاز 7 منهم، وحصلت على مبالغ طائلة مقابل عدم نشر صورهم أو فيديوهاتهم.

المتهمة: نشاطي بدأ قبل 3 أعوام

وقالت المتهمة خلال التحقيقات عقب القبض عليها في منطقة قصر النيل بالقاهرة بمعرفة الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إنها قامت بإنشاء الصفحة على مواقع «فيسبوك»، وتحتوى على العديد من صور الفتيات، اللاتي تبدين استعدادهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي، وذلك بعد تعرضها للفصل من عملها قبل 3 أعوام، إذ كانت تعمل موظفة «إتش .آر» (موارد بشرية) حيث قامت بإنشاء الصفحة باسم «ليالي..» للفضفضة ومشاركة التجارب الحياتية.

المتهمة: أول علاقة كانت مع رجل يكبرني بـ20 عاما

«الموضوع بدأ يكبر ويتوسع وبدأت أتعرف على ناس ودخل شباب على الصفحة مع إنه كان ستات وبنات بس» مشيرة إلى أن الحوارات على الرسائل تطرقت إلى موضوعات وأمور جنسية خاصة، ووجدت نفسها بعدها تستسلم لرغبة رجل يكبرها فى العمر بنحو 20 عاما، فتوجهت إليه وتعددت لقاءاتهما الجنسية، حتى فوجئت بطلبات عديدة على الرسائل الخاصة، فقامت باستقطاب عدد من الفتيات معها.

فيديوهات ل 7 رجال أعمال

وأكدت المتهمة، أنها كانت تمارس نشاطها في المناطق الراقية، وكانت تقوم بتصوير تلك اللقاءات من خلال كاميرا صغيرة تخفيها فى ملابسها التي تعلقها في مكان ظاهر لتصوير اللقاءات الجنسية، كما أقرت بأنها تمكنت من تصوير العديد من الفيديوهات وابتزاز زبائنها، وبينهم 7 رجال أعمال بتلك الفيديوهات، وتم القبض على المتهمة متلبسة، وعثر على الفيديوهات المسجلة على هاتفها فتمت إحالتها للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.