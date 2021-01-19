محمد عدوية يحذر من حساب مزيف باسمه على «فيس بوك»: بنى آدم كداب

حذر الفنان الشاب محمد عدوية، من وجود حسابًا مزيفًا منسوبًا إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستغله صاحبه في كتابة بعض المنشورات غير اللائقة والمسيئة أحيانًا لبعض العاملين بالوسط الفني.

واضطر محمد عدوية، إلى الظهور لدقائق قليلة من خلال فيديو تم نشره عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، ليحذر فيه متابعيه من الانسياق وراء الحساب الآخر «المزيف».

صاحب الحساب المزيف كداب

وقال محمد عدوية في الفيديو «في واحد عامل أكاونت باسمي مزيف، بصراحة مش عارف هو بيعمل ليه كده؟، أنا معنديش غير أكونت شخصي اللي أنا بكلمكم من عليه، أو حساب آخر تابع للشركة التي أتعامل من خلالها».

الحساب المزيف يهاجم الوسط الفني

وتابع: «خلوا بالكم عشان ده بني آدم كداب، ده مش أنا، ده مش محمد عدوية».

ومن المنشورات التي كتبها صاحب الحساب المزيف للفنان محمد عدوية، هجومه على الوسط الفني وجميع العاملين به وتوجيه عبارات غير لائقة للفنانين.

والده اكتشفه «حلاوة صوته» بالصدفة

محمد عدوية، هو نجل المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، والذي اكتشف «حلاوة صوت» نجله بـ«الصدفة» أثاء ارتداءه ملابسه استعدادًا لمغادر المنزل قبل الذهاب لإحياء إحدى الحفلات، ولكنه توقف بعدما سمع «دندنة» ابنه لموال غنائي، وأُعجب به وطلب منه إعادة ماكان يردده من كلمات.

وحكى محمد عدوية هذه الواقعة خلال لقاء تليفزيوني «كنت بغني وأبويا رايح شغل قالي إنت بتغني بالطريقة دي، إنت هتغني حلو ياض وإحنا صعايدة وبنكلم كده في البيت، وقالي غني تاني، وعرف ساعتها إني بحب المزيكا وغنيت ساعتها موال تقول كلماته عطشان وأنا البر دي عمي وخالي وأفوت على بحركم ولا حد يملالي، أبويا قالي إيه اللي أنت بتقوله ده، قولتله إيه يا أستاذ؟».

ومؤخرًا طرح محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم «مش بالساهل»، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن إنتاج ياسر حسانين.

ومن كلمات الأغنية «مش بالساهل نقابل حد يستاهل.. زمن بيعلي في الجاهل وبيرخص ولاد الناس.. شوفتو الخيبة بقوا يتباهو بالعيبة.. سلامة النية دى مصيبة مبتجيبش إلا وجع الراس».