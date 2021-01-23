ارتفاع وفيات كورونا في السعودية إلى 6350 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، منذ ظهوره الأول في مدينة «ووهان» وسط الصين، في أواخر 2019 إلى 98862622، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2118975 وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 71066726 حالة.

كما واصل الفيروس انتشاره السريع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية «السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين».

واليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 197 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 366185 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 6350 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 203 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 357728 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، اليوم، تسجيل 534 إصابة جديدة بكورونا، في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 160901 حالة.

ولم تسجل الصحة الكويتية، أي حالة وفاة لتستقر الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 952 حالة.

وأشارت الوزراة الكويتية، في وقت سابق، إلى شفاء 439 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 153746 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات في الإمارات إلى 274376 حالة

وفي الإمارات، أعلنت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، اليوم، تسجيل 3566 حالة إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 274376 حالة.

‎وقالت الوزارة الإماراتية، إنها سجلت 7 حالات وفاة بالفيروس لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 783 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأضافت الصحة الإماراتية، انها سجلت 4051 حالة شفاء جديدة لتصل ليرتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 247318 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة الإماراتية، تقديم 87720 جرعة لقاح ضد كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 2426793 جرعة، فيما بلغ معدل توزيع اللقاح 24.54 جرعة لكل 100 شخص.

«وورلد ميتر»: إجمالي الإصابات بكورونا في قطر بلغ 148772

ووفقا لموقع «وورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في قطر، 148772، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 248، بينما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 144740.

وفي البحرين، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد، 99210، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 366، بينما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 95902.

وفي سلطنة عمان، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات،132486 ، فيما بلغت إجمالي الوفيات إلى 1517، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 124730.