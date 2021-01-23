مصير الدراسة والامتحانات.. ماذا ينتظر الطلاب بعد إجازة نصف العام؟

تنتهي إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 في الموعد المقرر لها من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في يوم 20 من شهر فبراير المقبل.

وتدور أذهان كل من أولياء الأمور والطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة سواء في سنوات النقل أو الشهادات، في مصير الطلاب والعام الدراسي الحالي وامتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا ضمن ذروة الموجة الثانية.

استقرار أوضاع كورونا سيحدد شكل الدراسة

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك العديد من السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة ما بعد إجازة نصف العام الدراسي، والتي يأتي من أبرزها هو عقد امتحانات الفصل الدراسي بعد 20 فبراير مباشرة من المدارس في حال انخفاض أعداد وإصابات فيروس كورونا ضمن البيان الرسمي اليومي لوزارة الصحة، وهو ما يتبعه عودة الطلاب للدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني بالمدارس مع تطبيق نظام التناوب بين الطلاب في الحضور مثلما تم تطبيقه خلال الفصل الدراسي الأول وذلك في حالة استقرار أوضاع كورونا داخليا.

وأضاف المصدر أنه من ضمن السيناريوهات أيضًا هو استكمال الطلاب الدراسة خلال التيرم الثاني من المنازل والاعتماد في شرح المناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية المختلفة والتي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع طلاب المراحل الدراسية المختلفة كبديل عن الحصص المدرسية وفقا لمعلمين أكفاء في مختلف المواد الدراسية.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة لم تتطرق أبدا لتأجيل أو إلغاء العام الدراسي الحالي، وأنه لدى الوزارة العديد من السيناريوهات لاستكمال الدراسة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ومن أجل حسم ذلك الأمر سيخرج الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في يوم 14 من الشهر المقبل، أي قبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسي بأسبوع، من أجل الإعلان النهائي عن كافة التفاصيل المتعلقة بمصير امتحانات الفصل الدراسي الأول والدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني.