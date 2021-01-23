وزير التعليم يشرح للطلاب كيفية استخدام ورش العمل على بنك المعرفة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بنك المعرفة المصري يتيح ورش عمل تدريبية عبر الإنترنت «أونلاين»، وذلك سواء لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، أو الجامعي، أو حتى عموم الباحثين.

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ورش العمل تشرح كيف يتم إتقان استخدام المحتوى الكبير والذي تم توفيره في بنك المعرفة المصري، وتعتبر ورش العمل مفيدة للعديد من الطلاب وتحديدا خلال الفترة التي يدرسون فيها من المنزل.

«شوقي» يعرض فيديو قصيرا لشرح الخطوات

ونشر «شوقي» فيديو قصيرا بتعليق صوتي خاص به، يشرح كيفية استخدام ورش العمل والتسجيل بها، وهي كالآتي:

1 - يتم في البداية تسجيل الدخول على بنك المعرفة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

2 - تظهر الصفحة الرئيسية ويتم الضغط واختيار «ورش العمل».

3 - سيتم فتح خريطة زمنية لورش العمل القادمة.

4 - يتم تحديد العام والشهر واليوم من أجل التعرف على ورش العمل القادمة.

5 - الورش موجودة بشكل شبه يومي وعند الضغط على أيا منهم ستظهر التفاصيل الكاملة للورشة.

6 - عند الرغبة في التسجيل لورشة ما يجب اختيارها ثم الضغط على كلمة تسجيل.

وأشار «شوقي»، إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفرت الكثير من مصادر التعلم في مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي، والتي يأتي من ضمنها القنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى العديد من المنصات التعليمية أمثال منصة البث المباشر، ومنصة ذاكر، ومنصة إدمودو، ومنصة إدارى التعلم للمرحلة الثانوية، إلى جانب منصة حصص مصر.

وفي سياق آخر، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضح أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل استكمال العام الدراسي الجاري وامتحانات نصف العام الدراسي يوم 14 يناير القادم.