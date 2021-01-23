عمرو دياب يلتقط صورا تذكارية مع أصدقاء نجله عبدالله في دبي (صور)

التقط النجم عمرو دياب، صور تذكارية مع أصدقاء نجله الوحيد عبدالله، أثناء راحته خلال حفله الغنائي الذى أحياه فى إمارة دبي أمس على ملعب دبي الدولي احتفالا بألبومه الجديد «يا أنا يا لأ».

عمرو دياب يحتفل مع أصدقاء أولاده فى حفله بدبي

كان عبدالله وشقيقته كنزي قد مكثا فى دبي من أجل الاحتفال مع والدهما بألبومه الجديد، وعلمت «الوطن» أن عبدالله أرسل لعدد من أصدقائه من أجل زيارة دبي وحضور حفل والده.

شارك عبدالله وكنزي والدهم الغناء على المسرح فى استاد دبي أثناء حفله الغنائي وتعد هذه هي المرة الأولى التى يظهر فيها عبدالله وكنزي مع والدهم فى حفل غنائي عام وذلك بسبب تواجدهم حاليًا فى دبي.

عمرو دياب يقدم أولاده على أغنية قمرين

وتم تقديم «دياب» على المسرح على نغمات أغنية «قمرين» والتى أطلقت عام 1999 بمناسبة ولادة ابنيه عبدالله وكنزي.

وتضمن ألبوم عمرو دياب الجديد 12 أغنية من بينها 10 أغنيات جديدة، وأغنية توزيع جديد وأغنية قديمة وهي «الجو جميل» التي كان قد طرحها بطريقة السنجل.

يا أنا يا لأ: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي»

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي»

شكراً: «كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم»

عايز أعمل زيك: «كلمات: تامر حسين - ألحان: إسلام ذكي - توزيع: رامي سمير»

طبل: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما»

بتهزر: «كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير»

فاكرني ياحب: «كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل»

وانا معاك: «كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي»

يا دلعو: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي»

من العشم: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي»

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي»

الجو جميل: «كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل»

وتم مكساج وديجيتال ماستر الألبوم مع مهندس الصوت أمير محروس، أما تسجيل صوت أندرو داوود - شيري شكري والإنتاج لشركة «ناي».