حقيقة ضبط لص حاول سرقة متعلقات ضحايا منزل المحلة المنهار.. «مطلعش حرامي»

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية، بأن ما تم تداوله في فيديو يوحي بضبط الأهالي للص حاول سرقة متعلقات ضحايا المنزل المنهار بالمحلة عارِ تماما من الصحة، وأن ما أدير في محيط المنزل مشادات بين أقارب وأسر الضحايا من طرف وشباب يصورون جثث ذويهم.

تشكيل فريق لمعاينة موقع انهيار المنزل

ومن جانبه، أعطى المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، تعليماته بتشكيل فريق من أعضاء فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمود عبد الحكم رئيس نيابة أول المحلة، لمعاينة موقع منزل المحلة المنهار بمنطقه أبوراضي، والذي اسفر عن سقوط مصرع 6 إصابة اثنين آخرين، ونقلوا إلى فريق طوارئ مستشفى المحلة لإسعافهم.

وانتقل فريق النيابة العامة إلى موقع الحادث والاستماع الي أقوال شهود العيان وأسر الضحايا، كما تم الاطلاع على كاميرات فيديو موثقة لأحداث انهيار المنزل.

وكان أكد الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، أن حادث المنزل المنهار بالمحلة، اليوم، أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، مشيرًا إلى أن الضحايا هم: «ماري وديع غطاس 45 سنة، وجوفانة وديع غطاس 8 سنوات، ونادية شنودة ميتري 50 سنة، وندا ماجد جميل صليب 13 سنة، وإيزيس نصيف يوسف 80 سنة، ووائل جميل إبراهيم صليب 35 سنة، ومصابين آخرين»، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة الكبرى، أن حادث العقار المنهار في منطقة أبو راضي في مركز المحلة، مؤكدين فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من أربعة طوابق، وحول العقارات المجاورة له.

تشكيل لجنة هندسية

وقرر «رحمي»، تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة بذات المنطقة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.