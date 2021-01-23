بالأسماء.. انتشال 4 جثث وإنقاذ 4 مصابين في انهيار «منزل المحلة»

انتشلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، 4 جثث و4 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة الكبرى، وجار الانتهاء من رفع باقي الأنقاض للتأكّد من عدم وجود ضحايا آخرين.

وقال الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة الكبرى العام، إنَّ مرحة المستشفى استقبلت 4 جثث من قاطني العقار المنهار وهم: «ماري وديع - 45 عامًا، وندى ماجد جميل - 24 عامًا، ونادية شنودة متري - 50 عامًا، والطفلة ميرال منتصر 5 سنين»، فيما تمّ إسعاف 3 مصابين وهم: جوفين منتصر جميل بجروح سطحية، والطفل أبانوب ماجد جميل، وشخص آخر مصابين باختناق.

وشهدت منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وجار البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.

وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضى، وتمّ فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من 4 طوابق، وحول العقارات المجاورة له، ، خشية تأثرها بالعقار المنهار، والوقوف على أعمال رفع الأنقاض، وتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وفحص العقارات المجاورة للتأكّد من سلامتها.