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مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار بلكونة منزل في المحلة

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
04:29 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
انهيار بلكونة منزل بالمحلة

انهيار بلكونة منزل بالمحلة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انهيار بلكونة منزل مكون من 5 طوابق، بمنطقة البهي بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية.

وجرى الدفع بسيارتي إسعاف، لنقل الضحية والمصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار بلكونة عقار سكني بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، وجرى معاينة موقع الانهيار، والاطمئنان على سلامة السكان القاطنين بالمنزل.

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