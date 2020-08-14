مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار بلكونة منزل في المحلة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انهيار بلكونة منزل مكون من 5 طوابق، بمنطقة البهي بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية.

وجرى الدفع بسيارتي إسعاف، لنقل الضحية والمصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار بلكونة عقار سكني بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، وجرى معاينة موقع الانهيار، والاطمئنان على سلامة السكان القاطنين بالمنزل.