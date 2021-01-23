متحدث الزراعة: تحقيق الاكتفاء من أسماك البوري والبلطي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تهتم بالقطاع الزراعي ككل، كما أن الاستزراع السمكي هو بديل جيد عن الإنتاج الحيواني، وتقوم الحكومة في إنشاء العديد من المشروعات في مجال الانتاج الحيواني مثل «مشروع البتلو» وغيرها من المشروعات، معلقا «كل ده بيعمل توسع أفقي للإنتاج».

إنشاء دورة متكاملة تعظم من الإنتاج

وأضاف «القرش»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه يتم إنشاء دورة متكامله تعظم من الإنتاج مثل التحول من المزارع المفتوحه للمغلقة، وتحسين السلالات في مزارع الإنتاج الحيواني والسمكني على حد السواء: «مصر الأولي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في إنتاج الأسماك من المزارع، ولدينا 1.6 مليون طن إنتاج أسماك من المزارع، و400 ألف طن من الصيد، ويكفي 85% من الأسماك المستهلكة بالأسواق، كما ويتم استزراع الأسماك البحرية بأنواع جديدة من الأسماك».

مصر أصبحت قادرة على سد الاحتياجات من أسماك البوري والبلطي

وأوضح أنه ومنذ 2014 كانت نسبة الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية في مصر يصل لـ44%، وحاليا وصلنا لـ56%، وتخطط الوزارة خلال الـ5 سنوات المقبلة الوصول لـ65%، مضيفا «مصر أصبحت قادرة على سد الاحتياجات من أسماك البوري والبلطي، وبدأنا استزراع الأسماك البحرية».

ننتقل من النظام المفتوح للنظام المكثف المغلق

وأكد أن هناك تطوير كبير في البنية التحتية عبر تحسين جودة المياه التي يتم فيها الاستزراع السمكي، حيث إن القيادة السياسية تهتم بالجودة في المقام الأول، «بننقل من النظام المفتوح للنظام المكثف المغلق، وده بيدي إنتاجيه أعلى وبنقدر نتحكم فيه، وبدأنا نهتم بالمنظومة الزراعية المتكاملة عبر معالجة المياه بشكل حديث، وهي دورة كاملة ومستمره تضم الإنتاج السمكي والحيواني والداجني والزراعي».

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تمصير السلالات عبر عمليات التحسين والتطوير لتوطين الحيوانات في مصر، كما تم تحصين 5.5 مليون رأس ماشية من الحمى القلعية والأمراض الأخرى، «بنعمل خطوات استباقية علشان نحافظ على الرؤوس بتاعتنا، وعملنا قاعدة بيانات وتطوير وحصر كامل للرؤوس الموجودة».

وتابع، «نسعى للاهتمام والمتابعة، والإدارة الاقتصادية التي توليها القيادة السياسية لم نراها من قبل، وفكرة بناء مشروعات اقتصادية مستمرة في الإنتاج والتطوير وتقديم خدمات للمربيين لم يحدث من قبل، وسعينا لرفع كفاءة المنتجات لتناسب التصدير لدول الخارج بدون مشكلات».