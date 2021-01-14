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محمود مسلم

ندب مستشار بمحكمة الاستئناف للتحقيق في «قضايا فساد وزارة الزراعة»

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الوطن
04:02 م | الخميس 14 يناير 2021
وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

أصدَر المستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 8 لسنة 2021 بندب المستشار سامح عثمان يوسف يوسف الرئيس بالمحكمة لمدة 6 أشهر لاستكمال التحقيقات في القضايا أرقام 100 لسنة 2011 عرائض النائب العام، و562 لسنة 2011 والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق استئناف القاهرة وبلاغات أخرى.

وحسب القرار، يختص التحقيق بوقائع وبلاغات تتعلق بوزارة الزراعة والمعروفة إعلاميا باسم «قضايا فساد وزارة الزراعة» و«قضايا هدايا الأهرام»، وفق بيان صادر اليوم.

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