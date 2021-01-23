السيسي عن المشروعات: نعمل بأقصى طاقة.. لازم كل فئات الشعب تعرف ده

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يُبين مدى حرص الدولة المصرية على التصدي لكل شيء، «ده أمر محتاج يوصل لكل الناس، الناس البسطاء جدًا وقطاعات الشعب المختلفة وفئاته المختلفة».

وأضاف «السيسي»، خلال تصريحاته للإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، على هامش افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق مدينة بورسعيد، «لازم الناس كلها تعرف أننا مش سايبين موضوع ومركزين في حتة معينة».

وتابع: «إحنا شغالين في كل قطاع بأعلى معدلات ممكن نعملها، ده أقصى طاقة ممكن الدولة المصرية تنفذها بيها في كل شيء».

وافتتح الرئيس، اليوم، عددًا من المشروعات عبر «الفيديو كونفرنس»، على هامش افتتاحه مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، حيث افتتح مصنع الرخام والجرانيت بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.