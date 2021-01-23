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عاجل.. السيسي يعلن بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني في مصر غدا

السيسي لرؤساء تحرير الصحف: لقاح جديد يصل مصر نهاية الأسبوع الجاري

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الوطن
05:56 م | السبت 23 يناير 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني «سينوفارم» على الفئات الأولى بالتطعيم، اعتبارا من غد الأحد.

وأضاف الرئيس خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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