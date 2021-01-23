محمد عباس فايد.. القائد المبدع

يمكن أن تطلق عليه «رائد مصرفى» لكونه واحداً من أهم المجددين والمبتكرين فى القطاع المصرفى المصرى فى الألفية الثالثة، وأحد أهم الذين عملوا فى بنوك محلية ودولية على مدار السنوات الماضية.. إنه محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول - مصر والذى تولى هذا المنصب قبل نهاية 2019 فى ضوء خطة البنك لتعزيز وجوده فى السوق المصرية ودعم تنافسية منتجاته من خلال استقطاب كوادر تتسم بالكفاءة الكبيرة والقدرة على إدارة المؤسسات المالية نحو الريادة.

ويبدو أن ما خطط له بنك أبوظبى الأول مصر بدأ يتحقق بالفعل على مدار العام الماضى تحت قيادة محمد عباس فايد، الذى استطاع أن يحقق نقلة نوعية فى أداء البنك وهيكل منتجاته التى تخاطب العملاء الأفراد والشركات، وهو الأمر الذى انعكس بالإيجاب على الحصة السوقية للبنك، ودفع مجموعة أبوظبى الأول، التى تعتبر أحد أهم البنوك الخليجية والإقليمية، إلى تبنى رؤية توسعية بشأن وجودها فى السوق المصرية، وبدأت بالفعل فى تنفيذها بالاستحواذ على بنك عوده مصر، الذى يعتبر أحد أهم البنوك فى السوق المصرية والذى سيمثل نقلة نوعية جديدة لأداء بنك أبوظبى الأول سواء على مستوى وجوده فى مصر أو على مستوى المجموعة الأم.

ولم يكن محمد عباس فايد غريباً عن بنك عوده - مصر، بل رسم «فايد» قصة نجاح رائدة مع هذا البنك من خلال وجوده على رأس قيادته لعامين تقريباً وتحديداً منذ مارس 2017 حتى أبريل 2019، تمكن خلالهما من قيادة البنك لمزيد من التوسع فى مختلف النشاطات، وتعزيز أدائه المالى وتوسيع نطاق استهداف العملاء، ودعم تنافسية المنتجات بشكل كبير، ومن المتوقع أن يبدع «عباس فايد» فى إدارة عملية الاستحواذ وأن يحقق العوائد المنتظرة لمجموعة أبوظبى الأول من استحواذها على البنك اللبنانى فى مصر، لأنه يعلم جيداً نقاط القوة فى «عوده مصر» وكيف سيستغلها فى تعزيز ودعم تنافسية بنك أبوظبى الأول فى مصر.

ولم تكن تجربة نجاح عباس فايد فى «عوده مصر» هى الوحيدة بل سجل «فايد» وجوداً متميزاً فى عدد من البنوك الأخرى، أهمها بنك مصر الذى تولى العديد من المناصب الهامة فيه، منها نائب رئيس مجلس الإدارة بين 2010 و2014، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة «بنك مصر» فى ألمانيا، وكان عضو مجلس إدارة البنك ذاته فى لبنان، وتولى منصب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والقروض المشتركة، وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك قبل انتقاله لبنك عوده مصر.

أما عن بدايات محمد عباس فايد فكانت مع عام 1989 وبالتحديد من بنك مصر الدولى، حيث عمل بعدة قطاعات منها الخدمات المصرفية للشركات، وقطاع الائتمان المركزى والقروض المشتركة وتمويل المشروعات ورئيس إدارة تمويل المشروعات والقروض المشتركة.

يؤمن عباس فايد بالعمل المكثف من أجل بلوغ الأهداف، وقال فى لقاءات إعلامية سابقة إن عمله يوجب عليه العمل لمدة 12 ساعة يومياً، وإنه ينصح الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ الأهداف، وتذكر مقولة الرئيس السيسى بضرورة بذل الجهد من أجل حصد النتائج.