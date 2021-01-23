أورتيجا يحتفل بعيد ميلاده في جو عائلي «صور»

احتفل مساء أمس، مطرب الراب والمهرجانات أورتيجا، بحفل عيد ميلاده في منزله بمدينة «الرحاب» وسط جو عائلي، حيث اقتصر الحفل على زوجته كارولينا وأبناؤه، بالإضافة إلى صناع أغنيته الأخيرة المقرر طرحها بعد يومان «استبينا» وهم المخرج كريم الغمري والموزعان الموسيقيان شندي وخليل ومصممة الرقصات مي إبراهيم.

وقال أورتيجا لـ«الوطن» إن مفاجأة عيد الميلاد أعدتها له زوجته كارولينا والتي قامت بدعوة المقربين: «قمت باستغلال التجمع واحتفلت بآخر أغنية لي وهي «استبينا»، وأتمنى أن تنل إعجاب الجمهور حين طرحها على اليوتيوب.

وعن أعماله الجديدة أوضح: «أحضر لأغنية جديدة مع المطرب الشعبي طارق الشيخ، ومن المقرر تسجيلها خلال الفترة المقبلة».

وكان أورتيجا انفصل مؤخرا وبالتحديد منذ عام من عن مغني المهرجانات أوكا، بعدما كونا ثنائي ناجح قدموا به عدد كبير من الأعمال الغنائية التي حققت كثير من المشاهدات، وبعد انفصاله وضع أورتيجا خطة زمنية جديدة وهي طرح أغنية جديدة كل 15 يومًا.

عودة أورتيجا إلى التمثيل

وفي سياق متصل، أعلن أورتيجا مؤخرا عن عودته مرة أخرى إلى التمثيل بعد غياب فترة طويلة، حيث يقرأ في الوقت الحالي أكثر من عمل لم يستقر على تقديم أحد منهم، وكان أوكا قدّم من قبل تجربتين وهم فيلم «8%» مع أورتيجا وشحتة كاريكا ومي كساب ونورهان ومحمود الحسيني والذي قدّم عام 2013، والتجربة الأخرى فيلم «4 كوتشينة» مع عايدة رياض ومنذر رياحنة وغيرهم من الفنانين.