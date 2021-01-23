أجراس الكنائس تعلن الحداد.. عقار المحلة يدفن 6 أفراد من عائلة واحدة

شهدت كنيسة السيدة مريم العذراء في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، مساء اليوم، أجواءً من الحزن والوجيعة، أثناء مراسم تشييع 6 جثامين من ضحايا الحادث، جميعهم من المسيحيين، تم دفنهم تحت أنقاض عقار مكون من 5 طوابق، بصورة مفاجئة، في واحد من أسوأ حوادث انهيار العقارات بالمدينة العمالية.

وترأس الأنبا كاراس، أسقف المحلة وتوابعها، مراسم القداس على أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذه الكارثة، التي تركت أثراً عميقاً في نفوس أبناء الكنيسة، الذين احتشدوا أمام المنزل المنكوب لأكثر من 10 ساعات، حتى تم انتشال جثث 6 متوفين، بينما تم نقل اثنين أصيبا في الحادث إلى المستشفيات المختصة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الغربية بلاغاً ظهر اليوم السبت، بانهيار عقار مكون من 5 طوابق في منطقة «أبوراضي»، بمدينة المحلة الكبرى، وسقوط عدد من الضحايا.

وعلى الفور، توجه المحافظ، الدكتور طارق راشد رحمي، إلى موقع الحادث، ووجّه الأجهزة التنفيذية للتعاون مع الحماية المدنية لرفع الأنقاض، كما وجه بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي.

وتابع المحافظ قيام رجال الحماية المدنية بأعمال انتشال الضحايا والمصابين، والتي أسفرت عن انتشال جثث 6 ضحايا، و2 مصابين، وتم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى المحلة الكبرى، لحين مباشرة النيابة لأعمالها، قبل أن تجري مراسم تشييعهم مساء اليوم، من كنيسة السيدة مريم العذراء.

كما قرر محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة، وعرض تقريرها خلال 48 ساعة، وتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأهابت محافظة الغربية الجميع بالرجوع إلى المكتب الإعلامي للمحافظة، للحصول على البيانات الدقيقة، وعدم نشر معلومات غير صحيحة عن أعداد المصابين أو الضحايا، كما ناشدت المواطنين الابتعاد عن مكان سقوط العقار، ليتسنى للمختصين القيام بأعمالهم، ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، أصدر محافظ الغربية توجيهاته إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أماني النادري، لإجراء حصر بحالات الوفيات والمصابين والخسائر المادية الناجمة عن انهيار عقار بمنطقة «أبوراضي»، في نطاق حي أول المحلة الكبرى.

وأمر محافظ الغربية بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا، وفقاً للقرار الوزاري الخاص بالإغاثة، من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، بواقع 10 آلاف جنيه لرب الأسرة المتوفي، و5 آلاف جنيه للمتوفي، و2000 جنيه للمصاب، ومصاريف إعاشة لمدة 5 أيام، بواقع 1250 جنيهاً لكل فرد من سكان العقار.

كما تم التنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالمحلة الكبرى، لتقديم كافة سبل الإعانة والإغاثة الفورية للأسر المتضررة، بواقع 1000 جنيه لكل فرد، و15 ألف جنيه لكل أسرة، بالإضافة إلى مساعدات طبية وعينية، تشمل بطاطين ومراتب ومواد غذائية.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، حيث أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، المستشار عماد سالم، تعليماته بتشكيل فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار محمود عبد الحكم، رئيس نيابة أول المحلة، لمعاينه موقع العقار المنكوب، الذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وبالفعل انتقل فريق من نيابة المحلة إلى موقع الحادث، مساء اليوم، لإجراء المعاينات اللازمة، والاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان، وأمرت النيابة بالتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط العقار، والتي توثق لجظة انهياره.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن اللجنة الهندسية المشكلة لمعاينة العقار، أثبتت عدم صدور أي قرارات إزالة سابقة للمنزل، الذي تعرض للانهيار فجأة وبدون سابق إنذار، مشيراً إلى أنه يجري التعامل مع الأزمة من كافة الجهات المعنية، للتعاون في رفع الأنقاض.

وأكد مدير مستشفى المحلة العام، الدكتور جمال شادي، أن حادث انهيار العقار أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين، وجميعهم مسيحيون من أسرة واحدة، تم الكشف عن أسماء عدد منهم، وهم: «ماري وديع غطاس»، 45 سنة، و«جوفانة وديع غطاس»، 8 سنوات، و«نادية شنودة متري»، 50 سنة، و«ندا ماجد جميل صليب»، 13 سنة، و«إيزيس نصيف يوسف»، 80 سنة، و«وائل جميل إبراهيم صليب»، 35 سنة.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً في محيط العقار المنكوب، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وصرحت بدفن جثث الضحايا.