محافظ الغربية يستقبل المدير التنفيذي للمنطقة اللوجيستية بطنطا

استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المهندس شريف يونس المدير التنفيذى للمنطقة اللوجيستية بطنطا والرئيس التنفيذي لمجموعة «فيرنبرو جلوبال» للاستثمار صباح اليوم الثلاثاء حيث استعرضا سويا مراحل تنفيذ الطريق المزدوج الذى يربط المنطقة اللوجستية بالطريق الدولى الحر طنطا كفر الشيخ.

وأكد محافظ الغربية حرص الدولة علي إحداث طفرة فى جميع المجالات وعلى رأسها قطاع الطرق والنقل والتى تمثل شرايين التنمية والتى تساهم بشكل كبير فى تقليل المسافات بين الأحياء والمدن الجديدة والمحافظات، كما تعتبر شرايين جاذبة للاستثمار.

كما تسهم تلك الحركة فى تسهيل وصول المواطنين للمنطقة اللوجستية وتدعيم لجميع المستثمرين العرب والأجانب، مضيفًا أن مشروع المنطقة اللوجيستية يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة.

ومن جانبه قال شريف يونس المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية أن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أكبر منطقة تجارية ولوجستية ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة نحو 83 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشره خلال مدة تنفيذ المشروع بالإضافة لفرص العمل التى سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التى تم تنفيذها.

وقال المستثمرون المصريون بالخارج والمشاركون بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، إن المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية «داون تاون دلتا» تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة «فيرن بروجلوبال» للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية.