بعد إشادة الجمهور بأدائها في مسلسل «ضربة معلم».. معلومات عن هاجر أحمد

إشادات عديدة حصدتها الفنانة هاجر أحمد خلال مسلسل «ضربة معلم»، حيث جسدت دور «ليلى»، التي تضطرها الظروف أن تتزوج «جابر» أحد المعلمين من معارف والدها «جابر»، والذي يقوم بدوره محمد رجب، بعد أن هرب حبيبها يوم الزفاف، فتنشأ بينهما مجموعة من المواقف بعد الزواج تقربهما من بعض وتنشأ بينهما قصة حب من خلال عدد من المشاهد الرومانسية التي تصدرت التريند.

وترصد «الوطن»، معلومات عن الفنانة هاجر أحمد

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية 2014

قدمت العديد من المسرحيات على خشبة المسرح وأبرزها مسرحية «كاسك ياوطن»، ثم شاركت في مسلسل «ألف سلامة» عام 2013.

شاركت في مسلسل «كيد الحموات»، خلال موسم رمضان الدرامي 2014، فور تخرجها مع الفنانة ماجدة زكي، حيث جسدت دور «عدالة»، إحدى بناتها، وقد لاقي المسلسل نجاحا كبيرا حينها لتتوالي بعده أدوار هاجر محمد

شاركت هاجر أحمد في عدد من مسابقات الجمال الدولية وحصلت على لقب ملكة الكوكب عام 2016.

شاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية كان أبرزها «نسر الصعيد» مع محمد رمضان، و«هوجان» أمام محمد عادل إمام.

كما تألقت في الجزئين الرابع والخامس من مسلسل «حكايات بنات»، وبدأ الجمهور يتعرف عليها أكثر بعد نجاح المسلسل.

تصدرت هاجر أحمد التريند منذ عرض حلقات مسلسل «ضربة المعلم»، وكانت أبرز المشاهد التي تصدرت التريند مشهد الفرح هي ومحمد رجب وبعض المواقف الكوميدية التي نشأت بينهما، وأيضا مشهد عيد ميلادها والذي رتبه لها «جابر» ليخبرها بعده باستعداده لطلاقها فترفض، وأيضا المشهد الثالث هو مشهد الرومانسية التي جمع بينهما بعد إعلان حبهما لبعض.

«ضربة معلم» بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.