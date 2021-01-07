مسلسل ضربة معلم الحلقة 35.. تعرف على مواعيد ومحطات عرضه

تصدر مسلسل ضربة معلم الحلقة 35، تريند موقع البحث الشهير جوجل، حيث يبحث الناس عما يخص أحداث الحلقة من المسلسل، الذي حقق نجاحا وصدى واسع منذ بداية عرضه.

قنوات ومواعيد عرض ضربة معلم

يعرض ضربة معلم على قناة «سي بي سي» الفضائية من السبت وحتى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة 12 منتصف الليل، كما يُعرض على قناة «cbc دراما» الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة في الخامسة صباحًا، والساعة 2 ظهرًا من اليوم التالي.

مسلسل ضربة معلم 35

ضربة معلم 35 شهد بعض التغييرات، أبرزها طلب «تباهي» التي تجسد دورها الفنانة رانيا فريد شوقي، الطلاق من زوجها «جابر» الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رجب، وذلك بعد أن رأته مع فتاة تدعى «سلمى» في سيارته الخاصة، ما جعلها في صدمة وأصابها الحزن الشديد.

ونجح المسلسل في جذب فئة كبيرة من الجمهور حوله، لعدة أسباب، بينها تألق بطل العمل الفنان محمد رجب في تجسيد دوره، وقصة المسلسل وما يحمله من طابع شعبي قريب من الجمهور.

ضربة معلم بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل ضربة معلم

في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، تدور أحداث المسلسل حول «جابر» الشاب الفقير الذي يعيش في حارة شعبية، حيث يعاني من الفقر ويعمل في البناء «عتال» في إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب الشركة الذي يؤدي دوره الفنان رياض الخولي، بأخلاق وشهامة «جابر»، لذا يثق به ويقرر أن يعتمد عليه في العمل، ما يؤدى إلى غضب ابن صاحب الشركة، الذي يبدأ بافتعال مشكلات.