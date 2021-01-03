حنان سليمان: فخورة بالتمثيل مع سيد رجب بـ«ضربة معلم».. إمكانياته عالمية

تحدثت الفنانة حنان سليمان عن مشاركتها مع الفنان محمد رجب في مسلسل «ضربة معلم»، الذى انتهي عرضه منذ أيام على أحد القنوات الفضائية.

وقالت حنان سليمان لـ«الوطن»: «فخورة بالتعاون مع الفنان محمد رجب، فهو فنان من الطراز الثقيل، وله جمهوره الخاص، لذا لم تتردد لحظة واحدة في المشاركة معه بالمسلسل».

وأضافت:«لم أكن أتوقع كل هذا النجاح الذي حققه العمل السينمائي، خاصة في ظل توقيت عرضه بعيد عن موسم رمضان، لأنني من الجيل الذي تربي علي أن يكون العمل الفني مرتبط بشهر رمضان، وهذا كسر القاعدة».

وتابعت: «العمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يعيش الشاب الفقير جابر في حارة شعبية، حيث يعاني من الفقر، ويعمل في البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراع ما ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب».

قصة المسلسل

أجاد الفنان محمد رجب شخصية الرجل «جابر»، الابن البار بوالدته، ويحرص دائمًا على إرضائها، يعمل في أكثر من مرة مجال، ويضحي بذاته من أجل الآخرين، وتلبية طلباتها مهما كلفه ذلك من ضغوطات، كما يتعرض للعديد من المواقف والصراعات في حياته خلال أحداث العمل.

«ضربة معلم» تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوي، محمد مغربي ووائل.

آراء الجمهور

كما أشاد الجمهور بأداء الفنان محمد رجب، الذي جاء متنوعاً بين الأداء الجاد، والكوميدي في بعض المواقف، والبعض شبه أحداث مسلسل «ضربة معلم» بمسلسل «الأخ الكبير».