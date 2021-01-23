«الكنيسة» تقيم صلاة الجنازة لضحايا حادث العقار المنهار في المحلة

ترأس الأنبا كارس أسقف عام المحلة الكبرى، بكنيسة الشهيدة دميانة في المحلة الكبرى، مساء اليوم، صلوات تجنيز جماعية، لأسرة مسيحية من ضحايا العقار المنهار، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، بالإضافة إلى مصابين آخرين تم نقلهم للمستشفى.

وقالت الكنيسة في بيان لها، اليوم، إن صلاة الجنازة أقيمت بحضور عدد من الكهنة وأعداد كبيرة من مسلمي وأقباط أهالي المحلة الكبرى والقرى المجاورة، وجاءت أسماء ضحايا العقار المنهار بمنطقة أبو راضي: «ماري وديع غطاس 45 سنة، وجوفانة وديع غطاس 8 سنوات، وايزيس نصيف 80 عاما، ووائل جميل صليب 35 عاما، ونادية شنودة 55 عاما، وندا ماجد صليب 13عاما».

وأصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر المادية، وصرف المبالغ المالية، وفقًا للقرار الوزاري الخاص بالإغاثة رقم 86 لسنة 2019 الصادر في هذا الشأن، من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بواقع «10000 جنيه لرب الأسرة المتوفى، 5000 جنيه للمتوفى، 2000 جنيه للمصاب، وإعاشة لكل فرد لمدة 5 أيام بواقع 1250 جنيها لكل فرد.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الغربية، صباح اليوم السبت 23 يناير 2021، بلاغًا بانهيار أحد المنازل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة الكبرى في تمام الساعة 11:22 صباحًا.

وانتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى موقع الحادث ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى،بالتعاون مع رجال الحماية المدنية في رفع أنقاض المنزل المكون من 5 طوابق.

ووجه المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.

وتابع المحافظ قيام رجال الحماية المدنية بأعمال انتشال الضحايا والمصابين والتي أسفرت عن انتشال جثث 6 ضحايا و2 مصابين، وتم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى المحلة الكبرى، لحين مباشرة النيابة لأعمالها، موجهًا بفصل جميع المرافق لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، والدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار، بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة وعرض تقريرها خلال 48 ساعة.

وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالمحلة الكبرى، لتقديم كل سبل الإعانة والإغاثة الفورية للأسر المتضررة بواقع «1000 جنيه لكل فرد و15 ألف جنيه» لكل أسرة ومساعدات طبية وعينية «بطاطين / مراتب / مواد غذائية / مواد تطهير / الإسعافات اللازمة».

وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتهيب محافظة الغربية الجميع بالرجوع إلى المكتب الإعلامي للمحافظة للحصول على البيانات الدقيقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة عن أعداد المصابين أو الضحايا، كما تناشد المواطنين بالابتعاد عن مكان سقوط العقار ليتسنى للمختصين القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة.