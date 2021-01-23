«الصحة» للأطقم الطبية: لا تطعيم ضد كورونا بدون موافقة مستنيرة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيجرى البدء في تطعيم العاملين في مستشفى العزل بأبو خليفة غدا، بواقع 100 من الأطقم الطبية التي قامت بالتسجيل، وأثبتوا رغبتهم في تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

البداية ستكون للعاملين بمستشفيات العزل الرئيسية

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن البداية ستكون للعاملين في مستشفيات العزل الرئيسية، ثم مستشفيات الحميات، ثم الصدر، ثم يأتي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

التطعيم بشكل اختياري

وأوضح أنه جرى حصر كافة مستشفيات العزل والحميات والصدر والأطقم العاملة بها، لافتا إلى أن من يرغب في تلقي اللقاح من قبل الأطقم الطبية سيقوم بتسجيل إقرار يؤكد رغبته في تلقي اللقاح، حيث سيتم التطعيم بشكل اختياري: «بداية من بعد بكرة الأثنين كل المحافظات هتحصل على حصتها من التطعيمات طبقا لأعداد الراغبين في تلقي اللقاح».

إحنا في انتظار وصول باقي اللقاحات

وأكد أن هناك 50 ألف جرعة تكفي لتلقيح 25 ألف مواطن، كما وأن هناك دفعات أخرى ستصل لمصر تباعا، ومنهم من سيصل بنهاية الأسبوع الجاري: «إحنا في انتظار وصول باقي اللقاحات، وطبقا لما سيصل سيتم استكمال عمليات التطعيم».

جرى فتح الموقع الخاص بتسجيل الرغبة في اللقاح داخليا في الوزارة

وأشار إلى أنه جرى فتح الموقع الخاص بتسجيل الرغبة في اللقاح داخليا في الوزارة للأطقم الطبية، ومن سيقوم بالتسجيل للأطقم الطبية هي المستشفيات وليس الأطقم الطبية أنفسهم، وبعد الانتهاء من الأطقم الطبية سيتم فتح الموقع للجمهور لتسجيل الأفراد أنفسهم في مختلف الأماكن التي تم تحديدها بالمحافظات.

رفع كفاءة 40 مركزا على مستوى الجمهورية

وتابع، «تم الانتهاء من رفع كفاءة 40 مركزا على مستوى الجمهورية لتلقي اللقاح، وهناك توجه من قبل رئاسة الوزراء لزيادة أعداد تلك المراكز، والدولة حريصة على استدامة التطعيم قبل البدء فيه عبر وصول مزيدا من شحنات اللقاح».

شروط الحصول على اللقاحات

وأوضح مجاهد، أن هناك شروط للحصول على اللقاحات، وهو أن لا يكون الشخص تحت سن الـ 18 عامًا، أو السيدات الحوامل أو المرضعة في الوقت الحالي، كذلك أي مواطن مصاب حاليا بفيروس كورونا المستجد « كوفيد19» أو عليه أعراض، « لا يجوز عليهم التطعيم، لكن غير ذلك التطعيم متاح لجميع المواطنين حسب إتاحه اللقاحات».