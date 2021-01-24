مع بدء توزيعه.. طبيب يوضح كيفية التعامل مع آثار لقاح كورونا الجانبية

مرحلة جديدة تدخلها مصراليوم في معركتها ضد فيروس كورونا، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن بدء توزيع لقاح كورونا الصيني «سينوفارم» على الفئات الأولى بالتطعيم، وذلك بعدما تعاقدت مصر على عدد من اللقاحات لتأمين احتياجات المصريين.

وأضاف الرئيس خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

أخصائي: الأثار الجانبية متواجدة في أي لقاح.. و«سينوفارم» مازل في عملية التطوير

لقاح كورونا مثل أي لقاح جديد يمر بمراحل عديدة من التطوير تستمر لسنوات، وفقا للدكتور يوسف محمد، أخصائي الأمراض المعدية، موضحا أنه اللقاح الجديد كغيره من اللقاحات الآخرى يحتاج لفترة من التطوير، الأهم أنه تم التواصل إلى لقاح فعال في التعامل مع فيروس كورونا، والتطوير والتحسين سيكون بالتدريج.

لا صحة لما يشاع عنه أنه يتسبب في أضرار على المدى البعيد، حسبما أكد «يوسف» لـ«الوطن»، فهو لديه بعض الأثار الجانبية العادية منها ارتفاع درجة الحرارة والتورم وتكسير العظام، وتلك الأعراض تظهر على الإنسان العادي الذي يحصل عليه، ويتم التعامل معها بالراحة فقط.

لا ينبغي القلق من الأعراض والالتزام بتعليمات الطبيب المختص

وأضاف أخصائي الأمراض المعدية، أن تلك الأعراض لا ينبغي القلق منها، فهي مثل أي لقاح يحصل عليه الإنسان له أثر جانبي ويزول بعد فترة قصيرة، موضحا أنه ينبغي على من يحصل اللقاح الالتزام بتعليمات الطبيب نصا، لأنه في حال مخالفتها من الممكن أن تحدث تأثيرا سلبيا.

وتابع أن اللقاح الصيني مرّت عليه فترة طويلة من الأبحاث والتجارب على فئات مختلفة من الأشخاص لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه طوال تلك التجارب لم يثبت تعرض أي من المشاركين فيها من كل الدول، ومن بينهم مصر والإمارات أي آثار جانبية وهو ما يؤكد أمان اللقاح بالكامل.