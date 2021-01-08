مستشار الرئيس: بداية التطعيم بلقاح كورونا في يناير أو أوائل فبراير

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تتابع لقاحات فيروس كورونا لتوفيرها في مصر ويستخدمها المواطنون بصورة آمنة وفعالة ومؤكدة، لذلك فإنها تسعى إلى إبرام اتفاقات مع كل المصادر، مثل الصين للحصول على اللقاح الصيني بعدما وافقت عليه الجهات الصينية وأجريت تجارب إكلينيكية منه على عدة حالات بواقع مليوني شخص في الصين، ولفت إلى أنه يتوقع أن يحصل أول مواطن على لقاح كورونا هذا الشهر، لكن يجب ضمان وجود جرعتين للقاح، وكمية لقاحات تكفي البداية بعدد كافٍ من المواطنين وهذا سيتم في شهر يناير أو أوائل فبراير: «كل واحد هيبقى عارف اليوم اللي هيتطعم فيه والمكان اللي هيتطعم فيه منعا للزحام».

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «مفيش جهة واحدة أبدًا هتقدر توفر كميات لقاحات لكل العالم، وستنتج هذه اللقاحات تدريجيا طول العام، وفي نفس المسار هناك ترتيبات مصرية وفق ما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإيجاد مراكز حضارية تستقبل المواطنين الذين سيحصلون على هذا اللقاح».

وتابع: «اللقاح سوف يكون على جرعتين، بينهما 21 يومًا أو 28 يومًا، وذلك من أجل تكوين أجسام مناعية كافية لمقاومة هذا الفيروس جزئيًا، وهناك جدول زمني للفئات ذات الأولوية للتطعيم، وكل العالم متفق على أن الكوادر الطبية سنبدأ بها وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وحتى داخل الفئات الطبية فإن هناك أولويات مثل الأفراد الذين يتعاملون مع الحالات أو الذين يعملون بمستشفيات الصدر والحميات ومستشفيات العزل وغيرها».

وأشار، إلى أنه سيجرى تفعيل منظومة إلكترونية للحصول على لقاح كورونا من أجل ضمان عدم حدوث أي زحام، كون المنظومات الإلكترونية أصبح لها أولوية في هذه المرحلة.